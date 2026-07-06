Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
    Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este lunes, una circulación ciclónica en niveles altos al noreste de Tamaulipas y otra sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originarán lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como lluvias intensas en Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste); y lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa (sur) y Durango (sur).

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Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura, originarán lluvias puntuales en Nuevo León; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, además de rachas fuertes a muy fuertes de viento en estados de la Mesa del Norte.

Para el martes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de una nueva onda tropical que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 26 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Guanajuato (suroeste y sur), Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, oeste y sureste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (sur).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.

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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

DATO CURIOSO

En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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