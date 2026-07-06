Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, una circulación ciclónica en niveles altos al noreste de Tamaulipas y otra sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originarán lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica , propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como lluvias intensas en Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste); y lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa (sur) y Durango (sur).

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura , originarán lluvias puntuales en Nuevo León; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo ; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, además de rachas fuertes a muy fuertes de viento en estados de la Mesa del Norte.

Para el martes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica , además de una nueva onda tropical que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 26 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Guanajuato (suroeste y sur), Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, oeste y sureste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (sur).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.