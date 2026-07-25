¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’

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Israel García
por Israel García

Con un elenco integrado por actores, influencers, modelos y creadores de contenido, el reality buscará recuperar el fenómeno de audiencia que convirtió sus primeras temporadas en un éxito

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Todo está listo para que una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ genere conversación en los hogares, los centros de trabajo, las escuelas y, por supuesto, en internet, donde ha quedado claro que lo que sucede con los famosos aislados y sometidos a distintas pruebas suele convertirse en un reflejo de la sociedad.

Galilea Montijo vuelve a ser el rostro principal del programa, lo que consolida a la conductora como la favorita no solo de la audiencia, sino también de los ejecutivos de Televisa, quienes nuevamente le confían la conducción del reality tras una tercera temporada que no terminó de convencer y que, por momentos, llegó a aburrir a parte del público.

Faltan tan solo unas horas para que las puertas de ‘La Casa de los Famosos México’ vuelvan a abrirse y una nueva generación de habitantes dé de qué hablar con estrategias, alianzas, enfrentamientos y traiciones.

Desde su primera temporada, en 2023, el reality captó la atención del público. Aunque el formato no era nuevo, la combinación de artistas, influencers y dinámicas que los enfrentaban directamente volvió a reunir a millones de televidentes frente a las pantallas y a las transmisiones en vivo las 24 horas del día.

Para esta cuarta entrega, la producción decidió repetir algunas de las fórmulas que ya la han llevado a romper récords de audiencia y reproducciones, además de preparar nuevas sorpresas tanto para el público como para los participantes.

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Aunque no se dieron más nombres de manera oficial, se espera la revelación de dos personalidades más durante la gala de arranque de este domingo 26 de julio, que será transmitida por Las Estrellas y ViX a las 20:30 horas.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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