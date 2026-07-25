¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’

Todo está listo para que una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ genere conversación en los hogares, los centros de trabajo, las escuelas y, por supuesto, en internet, donde ha quedado claro que lo que sucede con los famosos aislados y sometidos a distintas pruebas suele convertirse en un reflejo de la sociedad.

Galilea Montijo vuelve a ser el rostro principal del programa, lo que consolida a la conductora como la favorita no solo de la audiencia, sino también de los ejecutivos de Televisa, quienes nuevamente le confían la conducción del reality tras una tercera temporada que no terminó de convencer y que, por momentos, llegó a aburrir a parte del público.

Faltan tan solo unas horas para que las puertas de ‘La Casa de los Famosos México’ vuelvan a abrirse y una nueva generación de habitantes dé de qué hablar con estrategias, alianzas, enfrentamientos y traiciones.