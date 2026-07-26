Saraperos pierde la serie ante Toros tras caer 7-5 en el Madero

Los Saraperos de Saltillo dejaron escapar la serie ante los Toros de Tijuana al caer 7-5 en el segundo juego de la doble cartelera celebrada la noche del sábado en el Estadio Francisco I. Madero. La jornada había comenzado con una victoria de 1-0 para la Nave Verde en el compromiso de reposición, suspendido desde abril. Sin embargo, el conjunto fronterizo respondió en el duelo posterior y se quedó con el enfrentamiento que cerró la serie en territorio coahuilense.

Tijuana abrió la pizarra en la segunda entrada mediante un sencillo productor de Edson García. La respuesta saltillense fue inmediata: Luis Guillorme disparó un doblete de dos carreras para colocar el 2-1. Los Toros empataron en el tercer episodio y armaron un rally de tres anotaciones en el cuarto, impulsadas por dobletes de García y Alí Solís. Saraperos reaccionó con poder en la parte baja: Christian Villanueva pegó cuadrangular solitario y Guillorme conectó otro jonrón con un compañero en base para igualar 5-5. La definición llegó en la quinta entrada. Con la casa llena, García recibió pasaporte y produjo la carrera que devolvió la ventaja a Tijuana. El propio pelotero agregó una más en la séptima con elevado de sacrificio para sellar el 7-5.

David Gutiérrez cargó con la derrota, Adbert Alzolay obtuvo el triunfo y Brett de Geus consiguió su salvamento 23. Saraperos quedó con marca de 33-50, mientras Toros mejoró a 55-26 y sostuvo su lugar entre los punteros de la LMB, ante 2 mil 843 aficionados en el Madero.