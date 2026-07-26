Crece en Infonavit cartera vencida al triple desde 2018

El monto de la cartera vencida del Infonavit se triplicó de 2018 a la fecha, al pasar de 106 mil 617 millones de pesos a más de 410 mil 180 millones a marzo de 2026, mientras que el número de créditos en mora subió en el mismo periodo de 295 mil 544 a 907 mil 850, a pesar del plan de reestructura del Gobierno de la 4T. En el mismo lapso, el total de créditos que maneja el instituto pasó de 5 millones 164 mil 156 a 5 millones 775 mil 79, lo que representa un aumento de 610 mil 923, pero los morosos aumentaron en 617 mil 838, una cantidad por encima de los nuevos créditos otorgados, según el reporte de los estados financieros del Instituto disponibles en su página.

El porcentaje de los créditos morosos o en riesgo de categoría 3, aquellos con más de 90 días de atraso y financiamientos reestructurados, cuyos acreditados han incumplido nuevamente, representaban en 2018 el 5.62 por ciento respecto del total de créditos y actualmente la cifra es del 15.72 por ciento. El índice de morosidad subió en este lapso del 7.81 al 21.21 por ciento. Los 410 mil 180 millones de la cartera vencida del Infonavit duplican el monto de la cartera vencida de toda la banca mexicana, que asciende a los 178 mil 793 millones de pesos, de acuerdo con cifras del Banco de México. La cartera vencida del Infonavit se triplicó, pese a que, según su titular, Octavio Romero Oropeza, ex director de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, se han reestructurado 5 millones de créditos con descuentos, y ha habido congelamiento de intereses o condonaciones. Aun con estas cifras, el Infonavit ha eliminado los requisitos para otorgar 1.2 millones de créditos (de un total de 1.8 millones previstos por programa Vivienda para el Bienestar) en este sexenio, incluido el requisito de tener buen historial crediticio.

“Había casi 30 requisitos; entre ellos, el que ustedes detestaban más: el Buró de Crédito. El Infonavit consultaba el Buró de Crédito para ver si algún derechohabiente no había pagado la letra de la moto al señor que vende moto. O consultaba a ver si no se había pagado el recibo del teléfono, del celular. Y si no se habían pagado uno de ellos o los dos, tache y se les disminuía el monto del crédito. Se lo dijimos a la Presidenta (Claudia Sheinbaum). Y nos dijo: ‘simplifica’. Y se nos pasó la mano, porque le quitamos todos los requisitos”, dijo Romero en días pasados. Los únicos requisitos para obtener las 1.2 millones de viviendas son tener más de 18 años, haber cotizado al menos medio año en el IMSS, ganar entre uno y dos salarios mínimos y no tener otro crédito. “No hay ciencia en esto (dar un crédito), es sencillamente hacerlo sencillo para la gente”, dijo la Presidenta ese mismo día. Romero presume también que el Infonavit tiene una cantidad millonaria de recursos, por encima de un billón de pesos, pero no por la recuperación de cartera, sino por el aumento de salario mínimo que pasó de 88.36 pesos en 2018 a los actuales 315.04. Los empleadores aportan al Infonavit el 5 por ciento del salario base de los trabajadores. López Obrador dejó 780 mil millones de pesos, explicó el director del Infonavit, y aclaró que con los diversos aumentos hoy existen en el Fondo de Vivienda de los Trabajadores un billón 50 mil millones de pesos.

“Hay muchos recursos y no es presunción”, dijo Romero. “Nos dicen, nos critican que estamos desfalcando al Infonavit, que qué va a pasar, bueno, les quiero decir: con todo y lo que hemos hecho, tiene más fondos el Infonavit ahora que antes”, señaló la Presidenta este mes en su visita a Durango. En noviembre pasado, al criticar de nuevo la política de hipotecas del Infonavit del pasado, Sheinbaum aseguró que desde el Gobierno de López Obrador se cancelaron los desalojos por falta de pago, incluso los requerimientos de cobros. “Cuando llegó el Presidente López Obrador, dijo: Vamos a quitar eso de andar desalojando. Porque, además, si por alguna razón no se podía pagar, llegaban de inmediato a desalojar. O llamadas y llamadas por teléfono, hablándole a la gente. En el periodo del Presidente López Obrador se dijo: Ya no hay desalojos”, dijo en un discurso el 8 de noviembre en Tepic, Nayarit. En junio de ese año, el director del Infonavit aseguró que ya no hay desalojos de casas por falta de pago, ni siquiera a quienes han invadido.

“Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda”, dijo el 16 de junio de 2025.