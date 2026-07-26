Atribuye México a la UNESCO el retraso en evaluación de Calakmul

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    Atribuye México a la UNESCO el retraso en evaluación de Calakmul
    Las dependencias precisaron que entre 2022 y 2026, el Instituto entregó seis informes sobre el estado de conservación del bien mixto. Cuartoscuro

El INAH y la Conanp responsabilizan al organismo de aplazar hasta 2027 la evaluación del impacto del Tren Maya

CDMX.- El INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) responsabilizan a la UNESCO de aplazar hasta 2027 la evaluación por parte del Comité del Patrimonio Mundial del impacto del Tren Maya en Calakmul.

En un comunicado, ambas dependencias sostienen que México sí cumplió con la entrega de información.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/despliegan-a-la-guardia-nacional-en-19-comunidades-de-la-montana-de-guerrero-JH22436285

Precisan que entre 2022 y 2026, el Instituto entregó seis informes sobre el estado de conservación del bien mixto Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul.

Atribuyen el retraso a que la UNESCO no entregó a tiempo el informe de la Misión de Monitoreo Reactivo que visitó el sitio en septiembre de 2025.

POSPONEN AL 2027 EVALUACIÓN DEL INFORME

En su 48 reunión, celebrada esta semana en Busan, Corea del Sur, el Comité pospuso hasta su siguiente sesión, en 2027, la evaluación del informe. Aunque en su decisión el Comité no atribuye este retraso a ninguna de las partes, su decisión sí incorpora reproches directos al país.

El Comité lamenta que el Tren Maya, en su Tramo 7, y la infraestructura asociada, se hayan concluido y entrado en operación “sin que se haya presentado al Centro del Patrimonio Mundial, antes de su ejecución, una evaluación integral centrada en el Valor Universal Excepcional” del bien, pese a los pedidos reiterados del organismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-seis-presuntos-integrantes-de-los-deltas-en-zapopan-jalisco-HH22434737

Y lamenta además que México no haya realizado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) solicitada para medir los impactos acumulativos del Tren Maya y otros desarrollos, y recordó que la ausencia de esa figura en la legislación mexicana no exime al País de llevarla a cabo.

Las dependencias responden que entregaron los informes de estado de conservación, pero el Comité no reprocha la falta de esos reportes, sino la ausencia de la evaluación estratégica e integral sobre el Valor Universal Excepcional que ha solicitado de manera repetida. El documento técnico añade que varias solicitudes se atendieron sólo de forma parcial, con retraso o después de que ya se habían tomado decisiones clave.

LAMENTAN EDIFICACIÓN DE HOTEL MUNDO MAYA

México sostiene que la Manifestación de Impacto Ambiental, prevista en la legislación nacional, cubre esos aspectos, pero el Comité respondió que no queda claro cómo ese instrumento atiende sus solicitudes.

“La falta de información integral previa a la construcción sigue dificultando confirmar si se han identificado plenamente los posibles impactos (en el Valor Universal Excepcional)”, señala la evaluación técnica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rina-en-fiesta-familiar-termina-en-tragedia-tres-personas-son-asesinadas-en-chimalhuacan-IH22435490

El Hotel Mundo Maya Calakmul, ubicado dentro del polígono del bien, fue otro de los señalamientos.

El Comité lamenta que se haya edificado y opere pese a las advertencias, y pidió vigilar de cerca su consumo de agua y los efectos acumulativos con otros desarrollos.

Solicitó a México presentar, a más tardar el 1 de febrero de 2027, un informe actualizado sobre el estado de conservación para su examen en la 49 sesión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-explosion-de-pirotecnia-en-iglesia-de-cocula-guerrero-CH22434512

El proyecto de decisión no contempla, por ahora, la inclusión del sitio en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Calakmul, en Campeche, fue inscrito en 2002 y reconocido como bien mixto en 2014.

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