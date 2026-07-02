Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 14 que se desplazará sobre el sur de México, originarán lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca; además de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el resto del país, incluido el Valle de México, con excepción de la península de Baja California y Sonora. A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, se pronostica ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

Para el viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera, canales de baja presión , inestabilidad atmosférica , la onda tropical 14 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, una línea seca en la frontera norte de México, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste del país, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, excepto en el noroeste.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 20 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 30 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Hidalgo (sureste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte), Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y oeste), San Luis Potosí (sur y sureste), Guanajuato (este y oeste), Querétaro (norte y centro), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (centro) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte) y San Luis Potosí (este).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.