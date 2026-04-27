Se aproxima Frente Frío 47 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas; así mismo se mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste), iniciando en Chihuahua (suroeste).

Por otra parte, el frente frío47 ingresará y recorrerá el norte del país y en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. El martes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el territorio nacional, manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

La línea seca prevalecerá en el noreste del territorio mexicano, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además del Valle de México, previéndose lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El frente frío núm. 47 dejará de afectar al país a partir del miércoles. Miércoles y jueves, la corriente en chorro subtropical en interacción con circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán rachas fuertes a muy fuertes de viento en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Se pronostica que para el día jueves, un nuevo sistema frontal se aproxime al norte del territorio nacional. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 33 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Michoacán y Oaxaca. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México y Puebla. Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Tamaulipas (centro), San Luis Potosí (sur) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Jalisco (sur y suroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste y este), Nuevo León (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Sonora y Chihuahua. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur; con posibles torbellinos: Coahuila. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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