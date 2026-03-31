Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el occidente de la mesa central, y con tendencia a disiparse en el transcurso del día; una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República Mexicana , ambos en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua ; canales de baja presión en el interior del país; la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes en el noreste, este centro y sur de México con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, con posible caída de granizo.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la mañana, se pronostica la caída de aguanieve , en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).

Durante el miércoles y jueves, una circulación ciclónica en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán gradualmente sobre el oriente y sureste de la República Mexicana , además de la península de Yucatán, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en estados del sureste mexicano y la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Durante el jueves y viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará a Baja California , incrementando la probabilidad de vientos fuertes en el noroeste del territorio nacional.

Se prevé que, durante la noche del jueves, la circulación ciclónica en niveles medios y la vaguada en altura ingresen al mar Caribe y dejen de afectar al territorio nacional.

En el periodo de pronóstico, una línea seca se establecerá sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 13 y máxima de 26 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 28 y una mínima de 13 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 15.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

Probabilidad de caída de aguanieve, por la mañana: zonas montañosas superiores a 3,800 msnm del centro y oriente del país. (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.