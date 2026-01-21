Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este miércoles, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica , originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Un nuevo frente frío y su gran masa de aire frío, se aproxima al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano, mientras que una vaguada en altura cruzará gradualmente el golfo de México, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Durante el viernes y sábado, dos nuevos frentes fríos 30 y 31 ingresarán y recorrerán el noroeste y norte de México, ambos en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , una masa de aire ártico y las corrientes en chorro polar y subtropical , darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que se prevén vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y noreste del país, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como caída de nieve, aguanieve y/o lluvia engelante en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León; y en zonas de Chihuahua y Coahuila. A su vez, durante la tarde del sábado, dará inicio un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, incrementándose durante la noche.

Prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. A su vez, se prevé escasa probabilidad de lluvia en el occidente, centro, oriente y sur del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 7 y máxima de 16 grados, con cielo nublado, el jueves tendremos una máxima de 21 y una mínima de 7 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 21 y mínima de 10.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos y Puebla (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.