Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Para este jueves, se prevé que durante el día, canales de baja presión al interior y sureste del país, propicien lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, además de la península de Yucatán.

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, prevalecerá la línea seca sobre el norte del país, generando fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas , mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en México.

La masa de aire polar asociada al frente generará rachas de viento de 60 a 80 km/h en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec; adicionalmente descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

Para el viernes, un nuevo Frente Frío recorrerá el norte y noreste de la República Mexicana, además del oriente del golfo de México; interaccionando con canales de baja presión en el sureste del país, originando precipitaciones en estados del oriente, centro y sureste mexicano, además de la península de Yucatán.

El día domingo, una vaguada en altura ingresará sobre el noroeste y occidente de México en combinación con la corriente de chorro polar ocasionarán lluvias, descenso de temperatura, fuertes rachas de viento en dichas regiones, además de posible caída de nieve o aguanieve en Durango y Chihuahua.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 13 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 10 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 17 y mínima de 8.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.