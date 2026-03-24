Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Para este martes, una vaguada en altura , en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A su vez, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en la mencionada región, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde sobre la República Mexicana.

El ingreso de humedad del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el centro y occidente de México.

El miércoles, un canal de baja presión en el sureste del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El viernes, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de la República Mexicana, propiciando viento con rachas de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región. A partir del sábado, la masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

Durante el miércoles y jueves, una línea seca se establecerá sobre el noreste del país, originando rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 9 y máxima de 26 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 12 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 25 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (centro y este), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (noroeste), Coahuila (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.