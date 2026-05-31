Servicio Universal de Salud: Abren registro de hombres y mujeres para tramitar la nueva credencial Bienestar

Desde el 27 de mayo hasta el 14 de noviembre, el Gobierno de México abrió el registro de hombres y mujeres para el programa social de Servicio Universal de Salud. En caso de querer formar parte del programa, te contamos todo lo que necesitas llevar a los módulos para inscribirse al apoyo de la Secretaría del Bienestar. La nueva credencial funcionará como identificación oficial dentro del sistema público de salud y permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

CALENDARIO DE REGISTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES Pese a que abarca un gran rango de edad entre hombres y mujeres es importante indicar que los interesados deberán formar parte de la Pensión Bienestar de Discapacidad o ser derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores en las capitales de 24 entidades del país donde el servicio de salud está federalizado. Mientras que las personas con discapacidad menores de 18 años acompañados de madre, padre o tutor serán credencializados. El registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes, bajo el siguiente calendario: La primera y tercera semana, así como la segunda y cuarta semana, de cada mes hasta el 14 de noviembre, corresponde a las letras. Primera y tercera semana: - Letras A, B: Lunes;

- Letra C: Martes;

- Letras D, E, F: Miércoles;

- Letra G: Jueves;

- Letras H, I, J, K, L: Viernes;

- Rezagados (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L): Sábado.

Segunda y cuarta semana: - Letra M: Lunes;

- Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes;

- Letra R: Miércoles;

- Letras S, T, U: Jueves;

- Letras V, W, X, Y, Z: Viernes;

- Rezagados (M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z): Sábado. Es decir, si piensas acudir en el mes de junio este sería el calendario: del 1 al 6 y del 15 al 20 de junio podrán acudir las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L conforme a la dispersión. Mientras que del 8 al 13 y del 22 al 27 de junio podrán acudir las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, conforme al calendario.

¿CÓMO INSCRIBIRME AL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD? De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, se instalaron dos mil 136 módulos que prestan atención de lunes a sábado de 9:00 am a 18:00 pm. Para saber cuál es el módulo más cerca a tu domicilio deberás entras a la página de la Secretaría de Bienestar y ubicar el banner de “Credencial Servicio Universal de Salud”. Cabe destacar que se estará realizando únicamente en 24 ciudades de México que cuenten con el convenio IMSS-Bienestar: - Mexicali, Baja California;

- La Paz, Baja California Sur;

- Campeche, Campeche;

- Colima, Colima;

- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

- Ciudad de México (16 Alcaldías);

- Chilpancingo, Guerrero;

- Pachuca, Hidalgo;

- Toluca, Estado de México;

- Morelia, Michoacán;

- Cuernavaca, Morelos;

- Tepic, Nayarit;

- Oaxaca, Oaxaca;

- Puebla, Puebla;

- Chetumal, Quintana Roo;

- San Luis Potosí, San Luis Potosí;

- Culiacán, Sinaloa;

- Hermosillo, Sonora;

- Villahermosa, Tabasco;

- Cd. Victoria, Tamaulipas;

- Tlaxcala, Tlaxcala;

- Xalapa, Veracruz;

- Mérida, Yucatán;

- Zacatecas, Zacatecas.

Para inscribirse, el beneficiario deberá acudir con los siguientes documentos para el registro: - Identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal);

- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, agua, luz, predial, pago de servicio);

- Teléfono de contacto. A partir de 2027 con la credencial, los beneficiarios tendrá acceso a medicamentos, se podrá identificar la derechohabiencia, unidades de salud más cercanas y se podrá tener acceso al expediente médico electrónico del paciente.

¿QUÉ SERVICIOS CUBRIRÁ EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD EN 2027? La operación completa del Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027. En su primera etapa, se garantizarán estos servicios: •Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización.

•Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.

•Código infarto con servicios de hemodinamia.

•Código cerebro para eventos cerebrovasculares.

•Atención y diagnóstico para cáncer de mama.

•Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

•Vacunación del Plan Universal de Vacunación.

•Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos. En la segunda mitad de ese mismo año se avanzará en el intercambio de servicios especializados como laboratorio, imagen y radioterapia. En 2028 se incluirá el surtido de medicamentos, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada, así como el primer nivel de atención parapadecimientos como diabetes, hipertensión y cáncer.

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