¿Quiénes van? Con la icónica voz de Chespirito, México revela a sus convocados para el Mundial 2026
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La Selección Mexicana anunció en redes sociales la convocatoria final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026, con Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Gilberto Mora entre los elegidos
La espera terminó con un golpe directo a la nostalgia. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo 2026, en una presentación marcada por la voz de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, figura entrañable de la cultura mexicana.
Con la narración del creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, el Tricolor apeló al sentimiento nacional para presentar a los futbolistas que disputarán el Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El mensaje conectó la historia, la identidad y la ilusión de un país que volverá a vivir una Copa del Mundo en casa.
Javier Aguirre define a los 26 jugadores de México para el Mundial 2026
Javier Aguirre, en su tercera etapa como técnico nacional, hizo oficial el grupo con el que buscará romper la barrera histórica del quinto partido, una meta que se ha convertido en obsesión para el futbol mexicano.
En la portería fueron considerados Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo. La presencia de Ochoa vuelve a ser uno de los puntos más llamativos, pues el arquero se encamina a disputar su sexto Mundial con la Selección Mexicana.
Para la defensa, el “Vasco” eligió a Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez, además de contar con perfiles que pueden aportar versatilidad en distintas zonas del campo.
En el mediocampo aparecen Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez, una zona en la que México mezcla experiencia, juventud y futbolistas que llegan con proyección internacional.
El ataque quedó conformado por Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, nombres con los que Aguirre buscará resolver una de las grandes dudas del Tricolor: la contundencia frente al arco.
México se prepara para debutar en casa
La Selección Mexicana iniciará su camino mundialista el 11 de junio ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Después enfrentará a Corea del Sur y cerrará la fase de grupos ante Chequia.
El anuncio de la convocatoria no sólo encendió la conversación deportiva, también reforzó el vínculo emocional con una afición que espera ver al Tri competir con personalidad en su propio territorio.
Con la voz de Chespirito como hilo conductor, México presentó a sus elegidos para una cita histórica. Ahora, la ilusión ya tiene nombres y apellidos.