¿Quiénes van? Con la icónica voz de Chespirito, México revela a sus convocados para el Mundial 2026

La espera terminó con un golpe directo a la nostalgia. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo 2026, en una presentación marcada por la voz de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, figura entrañable de la cultura mexicana.

Con la narración del creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, el Tricolor apeló al sentimiento nacional para presentar a los futbolistas que disputarán el Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El mensaje conectó la historia, la identidad y la ilusión de un país que volverá a vivir una Copa del Mundo en casa.

Javier Aguirre define a los 26 jugadores de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre, en su tercera etapa como técnico nacional, hizo oficial el grupo con el que buscará romper la barrera histórica del quinto partido, una meta que se ha convertido en obsesión para el futbol mexicano.