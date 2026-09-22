Se aproxima Huracán Polo categoría 5 a México; afectará a estos estados con tormentas, inundaciones y fuertes ráfagas de viento de 315 km/h

El huracán Polo se intensificó rápidamente y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre. El ciclón se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano y registra vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 km/h.

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del sistema se localizó aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo mantiene un desplazamiento hacia el este a unos 9 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el ciclón se moverá lentamente frente a las costas mexicanas durante los próximos días. La vigilancia se mantiene activa debido a la combinación de lluvias intensas, viento y oleaje elevado que puede generar su amplia circulación. LLUVIAS INTENSAS AMENAZAN A CINCO ESTADOS Los efectos de Polo no se limitan a la zona donde se encuentra el ojo del huracán. La circulación del sistema reforzará las lluvias en el occidente y sur de México, con precipitaciones que pueden provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves, principalmente en regiones montañosas.

Las entidades que aparecen en el pronóstico son Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca y Jalisco. En los primeros cuatro estados se prevén lluvias puntuales intensas, mientras que Jalisco podría registrar precipitaciones muy fuertes. Los acumulados y zonas específicas pueden cambiar conforme avance el ciclón. En Guerrero y Michoacán, además de la lluvia, existe riesgo por el aumento de caudales en ríos y arroyos, así como por posibles deslaves en zonas vulnerables. La combinación de suelo saturado y precipitaciones intensas puede incrementar estos riesgos. ¿QUÉ ESTADOS TIENEN VIGILANCIA POR POLO? La Conagua mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Este tramo comprende parte de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima y se mantiene bajo monitoreo debido a la trayectoria del sistema. El oleaje también representa otro de los efectos asociados al ciclón. En distintos puntos del litoral del Pacífico se esperan condiciones de mar elevado, con olas que pueden alcanzar varios metros de altura. Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones en las zonas donde se presenten lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, y a seguir los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil. POLO PODRÍA PERDER FUERZA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Aunque Polo alcanzó la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, los pronósticos contemplan que posteriormente comenzará a perder intensidad mientras se aleja de las costas mexicanas. El seguimiento de su trayectoria será clave para determinar cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en los estados del Pacífico.

El NHC señaló que el huracán permanecerá desplazándose lentamente frente a México durante los siguientes días. La evolución dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre en su recorrido. Polo es uno de los sistemas más intensos registrados en la temporada 2026 del Pacífico oriental. La rápida intensificación llamó la atención de los servicios meteorológicos: durante la noche del lunes todavía presentaba vientos máximos de 175 km/h y, horas después, el sistema alcanzó la categoría 4 antes de llegar a categoría 5. DATOS CURIOSOS DEL HURACÁN POLO · Categoría: 5 en la escala Saffir-Simpson. · Vientos sostenidos: 260 km/h. · Rachas máximas: hasta 315 km/h. · Desplazamiento: hacia el este, a aproximadamente 9 km/h. · Zona de vigilancia: de Técpan de Galeana, Guerrero, a Manzanillo, Colima. · Estados bajo efectos de lluvia: Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca y Jalisco. · Escala Saffir-Simpson: clasifica los huracanes de acuerdo con sus vientos máximos sostenidos, desde categoría 1 hasta categoría 5.

Temas

Clima huracanes

Organizaciones

Conagua SMN

