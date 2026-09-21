¡Va por los 4 millones de pesos! Se convierte Mariana Ochoa en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’

La etapa final de ‘La Casa de los Famosos México’ ya comenzó la noche del lunes, debido a que se vivió la prueba del primer finalista, y Mariana Ochoa se convirtió en la habitante que ya tiene asegurado su pase a la final y que disputará los 4 millones de pesos en premios.

Como es una tradición, Galilea Montijo entró a la casa para encabezar la prueba y dirigir a los habitantes para encontrar las tarjetas hasta conocer la “chamarra dorada”, significado de que esa prenda los consolidaba como finalistas.

“Gracias, mamá”, dijo la cantante y actriz al ser coronada, mientras el resto de los habitantes aplaudían y celebraban el triunfo entre caras de enojo y molestia.