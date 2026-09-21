¡Va por los 4 millones de pesos! Se convierte Mariana Ochoa en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’

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    ¡Va por los 4 millones de pesos! Se convierte Mariana Ochoa en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’
    Corona. El azar definió a la primera finalista de la temporada, que ahora queda protegida de las próximas nominaciones. FOTO: ISRAEL GARCÍA

Galilea encabezó la prueba denominada ‘La Boutique’ de Oggi Jeans

La etapa final de ‘La Casa de los Famosos México’ ya comenzó la noche del lunes, debido a que se vivió la prueba del primer finalista, y Mariana Ochoa se convirtió en la habitante que ya tiene asegurado su pase a la final y que disputará los 4 millones de pesos en premios.

Como es una tradición, Galilea Montijo entró a la casa para encabezar la prueba y dirigir a los habitantes para encontrar las tarjetas hasta conocer la “chamarra dorada”, significado de que esa prenda los consolidaba como finalistas.

“Gracias, mamá”, dijo la cantante y actriz al ser coronada, mientras el resto de los habitantes aplaudían y celebraban el triunfo entre caras de enojo y molestia.

¿QUIÉN ES LA PRIMERA FINALISTA DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’?

Con el triunfo gracias al azar, Mariana, como primera finalista, no podrá ser nominada, por lo que este miércoles quien no resulte nominado se sumará a ella para competir directamente por el primer premio, tras más de 55 días.

La final será el próximo domingo 4 de octubre en vivo, luego de 10 semanas de contienda y de tener a 19 famosos en una de las temporadas más criticadas por el propio público, debido a la falta de contenido, figuras de diversión, villanas o hasta por el cambio de las reglas de la producción.

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Todo tenía en su contra, porque incluso todos los habitantes le desearon éxito y querían que Guillermo Schutz se quedara con ese anhelado pase, que quedó en manos de la exintegrante de OV7.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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