Se aproxima la noche más oscura en México... Cuándo será el momento ideal para observar la Vía Láctea

La cita para los amantes de la astronomía y el cielo nocturno en México está por llegar. Se aproxima la noche más oscura del mes, una ventana de tiempo perfecta que maximiza las posibilidades de observar uno de los fenómenos más impresionantes y majestuosos: nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Este evento astronómico se debe a una conjunción específica de factores celestes que reducen drásticamente la contaminación lumínica natural, creando condiciones de oscuridad inigualables para la observación estelar. Es fundamental conocer la fecha exacta y las condiciones ideales para no perderse este espectáculo cósmico.

El momento crucial para esta experiencia de observación astronómica será la madrugada del jueves 20 de noviembre de 2025. Esta fecha no es casual, sino que está determinada por la fase lunar. El cielo alcanzará su punto de mayor negrura cuando la Luna se encuentre en la fase de Luna Nueva, o muy cercana a ella.

LUNA NUEVA FAVORECE A LA NOCHE MÁS OSCURA

La Luna Nueva significa que nuestro satélite natural es invisible o apenas perceptible desde la Tierra, eliminando así su potente brillo natural que suele opacar a las estrellas y, sobre todo, a la tenue luz de la Vía Láctea. Sin la luz lunar, el firmamento revela su profundidad máxima.

Para los aficionados en México, la noche más oscura de este periodo ofrecerá una oportunidad de oro para capturar o simplemente maravillarse con la banda lechosa de nuestra galaxia. La visibilidad de la Vía Láctea es un indicador directo de la calidad y la oscuridad del cielo.

Aprovechar la ausencia de la Luna y buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades son los dos pilares para una observación estelar exitosa. Este 20 de noviembre se perfila como el día ideal para un viaje a un punto de avistamiento remoto y de cielos limpios.

CONDICIONES IDEALES PARA VER EL CENTRO GALÁCTICO

Si bien la fecha del 20 de noviembre de 2025 garantiza la mínima interferencia lunar, la observación de la Vía Láctea requiere la consideración de otros factores. Uno de los más importantes es la contaminación lumínica artificial, proveniente de farolas, edificios y vehículos. Las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, generan un brillo tan intenso que es casi imposible distinguir la galaxia. Por ello, es imperativo buscar lugares con cielos de clase Bortle baja.

El mejor momento para ver la parte más densa y espectacular de la Vía Láctea —su centro galáctico— varía a lo largo del año. En noviembre, aunque la galaxia es visible, la posición de su núcleo no es tan alta en el cielo como lo es durante el verano. No obstante, la oscuridad profunda del 20 de noviembre compensará esta posición menos ventajosa, permitiendo que las estrellas y nebulosas más tenues sean distinguibles en las horas más cercanas a la medianoche y hasta el amanecer.

Para maximizar la experiencia, se recomienda utilizar binoculares o telescopios de baja potencia, aunque la Vía Láctea es perfectamente visible a simple vista en condiciones óptimas. Dato Curioso: La luz que vemos del centro galáctico viajó aproximadamente 26,000 años para llegar a nuestros ojos. La preparación incluye revisar el pronóstico del tiempo para evitar nubes la humedad y la bruma, que también pueden reducir drásticamente la claridad del cielo.

CÓMO UBICARSE Y PREPARAR LA OBSERVACIÓN

La clave para una observación astronómica exitosa no solo reside en la fecha, sino en la ubicación. Se debe planificar una salida a un lugar alejado de los centros urbanos, preferiblemente a zonas montañosas, desiertos o parques naturales.

Cuanto más oscuro sea el cielo de fondo, más nítida aparecerá la Vía Láctea. Es útil consultar mapas de contaminación lumínica en línea para encontrar los mejores puntos de avistamiento en el territorio mexicano.

Una vez en el sitio de observación, es crucial permitir que los ojos se adapten completamente a la oscuridad, lo cual puede tomar hasta 30 minutos. Durante este tiempo, se debe evitar mirar cualquier fuente de luz brillante, incluido el celular. Se recomienda el uso de linternas con luz roja, ya que este color afecta menos la adaptación nocturna de la vista. La paciencia es un aliado fundamental para que los ojos capten la luz más débil de las estrellas.

El 20 de noviembre de 2025 será el día ideal para fotografía astronómica. Las cámaras réflex o mirrorless con la capacidad de realizar largas exposiciones son herramientas esenciales. Al estar el cielo tan oscuro, se podrán capturar detalles asombrosos de nuestra galaxia de nebulosas y de cúmulos estelares.