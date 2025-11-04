Calendario astronómico de noviembre 2025: Luna de castor, lluvias de meteoros, Cometa Lemmon, superluna...

El cielo nocturno de noviembre nos sorprenderá con eventos astronómicos que no podrás perderte. Desde dos Lunas llenas, lluvias de estrellas, la Luna del Castor y la superluna del mes.

Así que toma nota a este calendario astronómico en el mes con estimaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué sucederá cuando 3I/ATLAS se acerque HOY a la Tierra?... ¿Será un cometa o una nave nodriza extraterrestre?

CALENDARIO ASTRONÓMICO

4 de noviembre

Lluvias de meteoros Tauridas: las Tauridas del Sur y del Norte tendrán su actividad principal entre el 4 y el 12 de noviembre, con una frecuencia de 5 a 10 meteoros por hora. Aunque el brillo de la luna reducirá la visibilidad en los primeros días, podrían apreciarse algunos bólidos o “bolas de fuego”.

5 de noviembre

El plenilunio más luminoso del año: la superluna, conocida como “Superluna del cazador” o “luna de castor”, alcanzará su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, coincidiendo con la fase de plenilunio. Será la superluna más grande y brillante de 2025. Podrá observarse en todo México a partir de las 18:00 horas al horizonte este-sureste.

8 de noviembre

Cometa Lemmon: el cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol; si mantiene su brillo estimado, podría distinguirse sin instrumentos bajo cielos oscuros. Desde México será visible hacia el oeste, poco después del atardecer, entre las 18:30 y 19:30 horas. ¡Recomendaciones! En zona rural aparecerá como una mancha difusa color verde, en la zona urbana es recomendable usar binoculares.