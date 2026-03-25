Se aproxima nuevo Frente Frío 42 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este miércoles, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.

A su vez, una línea seca sobre el norte del país, generará rachas fuertes de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El jueves, un canal de baja presión en el sureste del país, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente generará viento fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como un descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

Durante el viernes y sábado, un nuevo frente frío, el número 42 de la temporada, ingresará sobre el norte y noreste de la República Mexicana y se desplazará sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando un incremento en las precipitaciones en estados del oriente, centro y sureste mexicano, además de la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 12 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 27 y una mínima de 12 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 25 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco y Michoacán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz (norte).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.