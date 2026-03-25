Se aproxima nuevo Frente Frío 42 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano
Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este miércoles, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
El jueves, un canal de baja presión en el sureste del país, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.
A su vez, una línea seca sobre el norte del país, generará rachas fuertes de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Durante el viernes y sábado, un nuevo frente frío, el número 42 de la temporada, ingresará sobre el norte y noreste de la República Mexicana y se desplazará sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando un incremento en las precipitaciones en estados del oriente, centro y sureste mexicano, además de la península de Yucatán.
La masa de aire polar asociada al frente generará viento fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como un descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 12 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 27 y una mínima de 12 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 25 y mínima de 9.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco y Michoacán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz (norte).
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?
Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.
Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.
Características de una masa de aire frío:
• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.
• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.
• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.
• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.
Efectos de una masa de aire frío:
• Descenso de la temperatura.
• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.
• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.
• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.
En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.