Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

Para este miércoles, el frente frío 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical , generando vientos fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas; así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, además de lluvias puntuales fuertes en b Así mismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El jueves y viernes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el norte de México, interaccionará con una línea seca y un canal de baja presión en el noreste del país, además de la corriente en chorro subtropical , originando rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , favorecerá ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. A su vez, prevalecerá la onda de calor en San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Jalisco (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Se prevé que durante la tarde el frente frío 35 se desplace hacia el sureste de EUA, dejando de afectar a México.

El sábado, el frente será reforzado por una masa de aire polar , que lo impulsará sobre el noreste del territorio nacional, propiciando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, chubascos en Querétaro, Tabasco y Chiapas; descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio mexicano; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 50 a 70 km/h, durante esta noche en Tamaulipas, extendiéndose en el transcurso del domingo hacia el resto del litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 16 y máxima de 30 grados, con cielo medio nublado, el jueves tendremos una máxima de 31 y una mínima de 15 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 14.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (sur) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur y Sinaloa.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Jalisco y Colima.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.