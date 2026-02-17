Ranking Netflix 2025: las 10 series más vistas a nivel global

Cuando se encienden las pantallas, cada día en millones de hogares se disputa una batalla por decidir, ¿qué ver? Y en esta travesía, compiten principalmente los géneros de thriller y drama. Y en ese terreno, Netflix vuelve a demostrar que las historias originales siguen siendo las grandes reinas del entretenimiento global. TE PUEDE INTERESAR: Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición El fenómeno más contundente del año 2025 fue Squid Game (Temporada 1), que se convirtió en la serie más vista de Netflix a nivel mundial con 265.2 millones de reproducciones, según cifras de la propia plataforma. La producción surcoreana no solo mantuvo su vigencia, sino que reafirmó el poder de las historias arriesgadas y socialmente provocadoras.

Muy cerca quedó Wednesday (Temporada 1), con 252.1 millones de visualizaciones, confirmando la afinidad con una de las familias más queridas en la industria, los Addams, así como el impacto cultural del personaje principal. El tercer lugar fue para la miniserie Adolescente, que alcanzó 142.6 millones de vistas, seguida por Stranger Things (Temporada 4), con 140.7 millones, demostrando que la nostalgia y el suspenso siguen siendo fórmulas infalibles. El fenómeno de Squid Game reapareció en el ranking con su segunda temporada, que acumuló 117 millones de reproducciones. En paralelo, el interés por historias basadas en crímenes reales quedó reflejado con Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, que registró 115.6 millones. El romance de época también conserva su trono: Bridgerton (Temporada 1) sumó 113.3 millones, mientras que The Queen’s Gambit alcanzó 112.8 millones, amarrando ser una de las miniseries más exitosas de la plataforma.