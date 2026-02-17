Ranking Netflix 2025: las 10 series más vistas a nivel global

    En la era del streaming, las historias que arriesgan, innovan, conectan y trascienden culturas. Foto: Netflix

Las producciones originales consolidan su dominio en streaming durante el año pasado, con Squid Game, Wednesday y Adolescence encabezando el ranking global de Netflix.

Cuando se encienden las pantallas, cada día en millones de hogares se disputa una batalla por decidir, ¿qué ver? Y en esta travesía, compiten principalmente los géneros de thriller y drama. Y en ese terreno, Netflix vuelve a demostrar que las historias originales siguen siendo las grandes reinas del entretenimiento global.

El fenómeno más contundente del año 2025 fue Squid Game (Temporada 1), que se convirtió en la serie más vista de Netflix a nivel mundial con 265.2 millones de reproducciones, según cifras de la propia plataforma. La producción surcoreana no solo mantuvo su vigencia, sino que reafirmó el poder de las historias arriesgadas y socialmente provocadoras.

$!Netflix vuelve a demostrar que las historias originales siguen siendo las grandes reinas del entretenimiento global.
Netflix vuelve a demostrar que las historias originales siguen siendo las grandes reinas del entretenimiento global. Foto: Netflix

Muy cerca quedó Wednesday (Temporada 1), con 252.1 millones de visualizaciones, confirmando la afinidad con una de las familias más queridas en la industria, los Addams, así como el impacto cultural del personaje principal.

El tercer lugar fue para la miniserie Adolescente, que alcanzó 142.6 millones de vistas, seguida por Stranger Things (Temporada 4), con 140.7 millones, demostrando que la nostalgia y el suspenso siguen siendo fórmulas infalibles.

El fenómeno de Squid Game reapareció en el ranking con su segunda temporada, que acumuló 117 millones de reproducciones. En paralelo, el interés por historias basadas en crímenes reales quedó reflejado con Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, que registró 115.6 millones. El romance de época también conserva su trono: Bridgerton (Temporada 1) sumó 113.3 millones, mientras que The Queen’s Gambit alcanzó 112.8 millones, amarrando ser una de las miniseries más exitosas de la plataforma.

$!En esta travesía, compiten principalmente los géneros de thriller y drama.
En esta travesía, compiten principalmente los géneros de thriller y drama. Foto: Netflix

Cierran el listado del Top 10 La Casa de Papel (Temporada 4), con 106 millones de reproducciones, y la miniserie Fool Me Once, que acumuló 98.2 millones.

Más allá de las cifras, el mensaje y las preferencias son claras: las producciones originales no solo dominan el catálogo, se han apoderado de la conversación global. En la era del streaming, las historias que arriesgan, innovan, conectan y trascienden culturas son las que verdaderamente conquistan el mundo.

