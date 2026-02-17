Van en reforma electoral por pluris y recorte al presupuesto; anticipan que se ‘tambalea’

CDMX.- La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso sí contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto. El proyecto que fue presentado este lunes a los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y de Senadores, Ignacio Mier, rompe el acuerdo previo que existía entre los líderes de los tres partidos (Morena, PT y PVEM). TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: ¿fortalecer la democracia o reconfigurar el poder? Este martes, en una reunión privada que tuvo con diputadas y diputados de Morena, Monreal Ávila reconoció que la reforma “no está tan fácil”, pero adelantó que la bancada guinda respaldará a la Titular del Ejecutivo.

"No está tan fácil la reforma electoral. Nomás les digo eso, no está tan fácil, así es que preparémonos para respaldar a la Presidenta. Sea cual sea su propuesta, Morena tiene que respaldar a la Presidenta de manera incondicional", declaró en el encuentro a puerta cerrada que se realizó en el salón Aurora Jiménez. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que la propuesta inicial de Sheinbaum Pardo fue reducir el número de plurinominales en las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que consideró que la iniciativa será enviada "por congruencia", aún sin no pasa en el pleno. "Conociendo a la Presidenta que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo", declaró.

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Partido Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, pero ahora mediante un proceso de elección ciudadana. Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; sin embargo, en la última semana la Titular del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25%. "La Presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales", detalló Monreal.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/RXf9Y7msAK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 17, 2026