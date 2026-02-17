Van en reforma electoral por pluris y recorte al presupuesto; anticipan que se ‘tambalea’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Van en reforma electoral por pluris y recorte al presupuesto; anticipan que se ‘tambalea’
    El Partido Verde y el PT podrían ser quienes frenen la reforma electoral al no estar de acuerdo en todos los puntos que se consideran. Especial

Coordinadores de Morena en el Legislativo ven que “no es tan fácil” alcanzar los votos necesarios

CDMX.- La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso sí contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto.

El proyecto que fue presentado este lunes a los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y de Senadores, Ignacio Mier, rompe el acuerdo previo que existía entre los líderes de los tres partidos (Morena, PT y PVEM).

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: ¿fortalecer la democracia o reconfigurar el poder?

Este martes, en una reunión privada que tuvo con diputadas y diputados de Morena, Monreal Ávila reconoció que la reforma “no está tan fácil”, pero adelantó que la bancada guinda respaldará a la Titular del Ejecutivo.

$!Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en Diputados, consideró complicado que pase la reforma sin apoyo del Verde y PT.
Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en Diputados, consideró complicado que pase la reforma sin apoyo del Verde y PT. Cuartoscuro

“No está tan fácil la reforma electoral. Nomás les digo eso, no está tan fácil, así es que preparémonos para respaldar a la Presidenta. Sea cual sea su propuesta, Morena tiene que respaldar a la Presidenta de manera incondicional”, declaró en el encuentro a puerta cerrada que se realizó en el salón Aurora Jiménez.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que la propuesta inicial de Sheinbaum Pardo fue reducir el número de plurinominales en las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que consideró que la iniciativa será enviada “por congruencia”, aún sin no pasa en el pleno.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que Morena se encuentra muy dividido a meses que inicie el proceso electoral de 2027

Conociendo a la Presidenta que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo”, declaró.

$!Ignacio Mier, senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, también estuvo en la reunión donde se conoció la propuesta.
Ignacio Mier, senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, también estuvo en la reunión donde se conoció la propuesta. Cuartoscuro

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Partido Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, pero ahora mediante un proceso de elección ciudadana.

Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; sin embargo, en la última semana la Titular del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25%.

TE PUEDE INTERESAR: PT y PVEM frenan reforma electoral tras postura de Luisa María Alcalde

“La Presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales”, detalló Monreal.

Además de la reducción presupuestal y la conformación del Congreso, la reforma contempla la reducción de los órganos electorales, la fiscalización para evitar que el crimen organizado se involucre en los procesos y el voto de los mexicanos en el extranjero.

Fuentes de los partidos Verde y del Trabajo adelantaron a este rotativo que buscarán modificar la reforma en comisiones y de no lograrlo, el proyecto se frenará con su voto en contra en el pleno. Monreal reconoció que si la reforma no se modifica en comisiones, será difícil que pase en el pleno.

Si se presenta una iniciativa por la Presidenta, la obligación de la cámara y de las comisiones es procesarla y llevarla a la votación, primero en las comisiones y luego en el pleno. No sabemos, ni nos adelantamos, si en el pleno se logre mayoría calificada”, expresó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Reforma Electoral
Partidos políticos

Localizaciones


México

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En otras entidades como el Estado de México, el uso de cubrebocas ha sido considerado como obligatorio ante mayores índices de contagios.

Coahuila: Ante sarampión, siguen clases con cubrebocas en escuelas con casos confirmados o sospechosos
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Vinícius Júnior marcó el único gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.

Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo
En la era del streaming, las historias que arriesgan, innovan, conectan y trascienden culturas.

Ranking Netflix 2025: las 10 series más vistas a nivel global
Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX
Grecia Quiroz exigió la investigación de Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua

Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo