Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical , ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y descenso de temperatura en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A su vez, durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del occidente, centro y oriente de México.

Para el martes, una vaguada en altura se desplazará desde el norte y occidente del territorio nacional, cruzando el centro y oriente del país hasta el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica , ocasionarán descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, durante la mañana del martes, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del centro y oriente de México.

Una línea seca se establecerá sobre el norte de México, en interacción con corriente en chorro subtropical y la proximidad de un frente frío, generarán fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 12 y máxima de 25 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 13 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 25 y mínima de 13.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Tamaulipas.

Probabilidad de caída de aguanieve, durante la noche: zonas montañosas con altitudes superiores a 4,200 msnm del occidente, centro y oriente del país

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.