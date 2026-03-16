Reactivan investigación por LIBRA y apuntan a Milei: piden que explique el caso en el Congreso

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/ 16 marzo 2026
    Reactivan investigación por LIBRA y apuntan a Milei: piden que explique el caso en el Congreso
    La oposición busca que Javier Milei y Karina Milei comparezcan, mientras el caso sigue bajo investigación judicial. ESPECIAL

La Cámara de Diputados en Argentina reactivó una comisión para revisar nuevas revelaciones sobre la criptomoneda

CDMX.- El Congreso argentino reactivó una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda LIBRA, difundida en 2025 por el presidente Javier Milei, luego de que legisladores opositores anunciaron la conformación de un grupo especial para revisar nueva información publicada por la prensa.

El nuevo impulso legislativo ocurre después de que, a mediados de febrero de 2025, Milei difundiera el proyecto de criptomoneda denominado LIBRA en una publicación que posteriormente fue eliminada, de acuerdo con lo expuesto en el debate.

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Tras esa difusión, la moneda digital registró un aumento de valor y posteriormente una caída abrupta. En el intercambio legislativo se mencionó que inversionistas locales y extranjeros registraron pérdidas estimadas en al menos 100 millones de dólares.

En ese contexto, Milei rechazó haber promovido la criptomoneda y afirmó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”, según los señalamientos retomados por los diputados.

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El legislador opositor Maximiliano Ferraro anunció este lunes la conformación de una comisión ad hoc en la Cámara de Diputados para analizar nuevas revelaciones y sostuvo que “el lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.

Ferraro encabezó en 2025 una comisión parlamentaria que analizó el caso y que atribuyó responsabilidad política a Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. En el anuncio de la nueva comisión estuvo acompañado por una decena de diputados opositores.

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Medios argentinos publicaron la semana pasada información sobre un presunto peritaje judicial al teléfono del empresario Mauricio Novelli, a quien la prensa identificó como un actor del sector cripto cercano al gobierno. Según esos reportes, el análisis habría detectado llamadas y mensajes entre Novelli, el presidente, Karina Milei y promotores de la criptomoneda.

De acuerdo con la información difundida, también se mencionó un supuesto borrador de acuerdo entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis que contemplaría un pago de cinco millones de dólares a cambio de promover el proyecto, sin confirmación oficial por parte de autoridades judiciales. Ferraro indicó que solicitarán que Milei y Karina Milei comparezcan ante el Congreso y anunció que presentará una denuncia ante un tribunal disciplinario contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de “entorpecer la investigación”. Con información de Excélsior

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