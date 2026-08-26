Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este miércoles, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit; puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur y Sinaloa; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura , así como inestabilidad atmosférica , generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Colima; puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Guanajuato, Puebla y Tabasco; y chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; todas acompañadas con descargas eléctricas. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Por su parte, la nueva onda tropical 32 avanzará sobre la península de Yucatán y originará lluvias puntuales fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Para el jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera , el desplazamiento de la nueva onda tropical 32 sobre el sureste, sur y occidente de México, además de divergencia en altura , originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluidas la península de Baja California y de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua. Así mismo, se prevé un incremento en la probabilidad de lluvias y chubascos sobre el noreste del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 31 y una mínima de 18 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 30 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y oeste), Veracruz (sur), Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (este) y Chiapas (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Guanajuato (suroeste y sur), Puebla (norte y sureste), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta?

Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

No refugiarse debajo de árboles aislados.

Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.

En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.