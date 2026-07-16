Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, la onda tropical 19 que se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, ocasionarán Tormenta Negra , lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango; además de chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste y occidente del país.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así mismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, previéndose temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.

El viernes, el monzón mexicano , circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura , canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas el sábado en zonas de Durango y Sinaloa.

Sábado, la onda tropical 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima, que podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del sábado.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 20 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 21 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 30 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala (este y sur), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro), Jalisco (este, centro y sur), Colima (norte), Michoacán (norte, oeste y centro), Morelos, Estado de México (suroeste), Guerrero (norte y noroeste) y Tabasco (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua y Querétaro.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (suroeste) y Michoacán (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (norte y sur), Colima, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y este), Tamaulipas, Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y con tolvaneras: Baja California, Chihuahua y Coahuila.

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Campeche; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.