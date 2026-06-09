Se aproxima Tormenta Tropical ‘Cristina’ a México; azotará con lluvias torrenciales, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, se prevé que los remanentes de la depresión tropical Boris se desplacen sobre Guerrero, e interaccionarán con canales de baja presión en el interior del país , inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que originará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur); puntuales muy fuertes en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (este y suroeste); puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y costa); y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes.

Una tormenta tropical se aproxima al territorio mexicano , provocando lluvias torrenciales, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte de la República Mexicana y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Finalmente, la tormenta tropical Cristina se localizará al sur de las costas de El Salvador, sin afectar a las costas mexicanas; no obstante, se mantendrá en vigilancia.

Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Para el miércoles,. prevalecerán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste, ocasionadas por la tormenta tropical Cristina que se aproximará al sureste de México, una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura , canales de baja presión en el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 29 y una mínima de 21 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (este y suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sonora (este).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste) y Durango (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León (norte y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (norte, centro y oeste), Tamaulipas (centro y noroeste), Tabasco, Campeche (este y oeste) y Yucatán (oeste y centro).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (centro y sur), San Luis Potosí (noroeste y este), Veracruz y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; y costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Oaxaca (este) y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, además de costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.