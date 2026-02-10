Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

Este martes, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera , se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical , lo cual generará ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, generando rachas de viento en dicha entidad, además del golfo de California.

A su vez, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México. También, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Así mismo, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana. Al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, EUA, dejando de afectar a la República Mexicana. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el miércoles y jueves, el frente frío 34 ingresará y se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical , generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Durante el viernes, una vaguada polar se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en dicha region, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 9 y máxima de 26 grados, con cielo medio nublado, el jueves tendremos una máxima de 21 y una mínima de 9 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 22 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.