Hasta cinco semanas podría incrementarse el ataque contra Irán, afirma Trump

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Un avión de Middle East Airlines vuela mientras se eleva humo tras los ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano. AP.

Asegura que si tiene objetivos son claros: desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán, destruir la Marina iraní y prevenir que Teherán pueda obtener un arma nuclear

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

“Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...); proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, dijo durante un evento en la Casa Blanca.

El alcance y duración de la llamada operación ‘Furia Épica’ lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y Estados Unidos lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

En una previa rueda de prensa, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que esta “no es una guerra de cambio de régimen”, si bien subrayó que se ha conseguido “un cambio en el régimen” iraní.El jefe del Pentágono, que se negó a ofrecer un cronograma sobre los próximos pasos de la operación, aseguró que esta no tiene nada que ver con la invasión de Irak de 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será “interminable”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y “llevarán algo de tiempo” hasta alcanzar los objetivos, alejando la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán “trabajo duro” y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras haberse registrado la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní en represalia.

La posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno y asumir las bajas que puedan darse en esta intervención son unos de los mayores riesgos que asume Trump, que se comprometió durante la campaña a no intervenir en guerras fuera de Estados Unidos.

A pocos meses de que se celebren las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, y del impacto negativo que pueda tener para las opciones de los republicanos, según los últimos sondeos, Trump ha señalado que no le “importan las encuestas” y que está haciendo “lo correcto” en Irán.

