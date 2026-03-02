Negociación del T-MEC y reforma electoral, los retos de la Presidenta Sheinbaum

CDMX.- Cuando Claudia Sheinbaum Pardo cruza el Salón Tesorería para encabezar su conferencia matutina, no hay estridencia ni golpes de mesa. Su estilo es otro: pausado, técnico, metódico. Pero detrás de esa forma de comunicar —más cercana al aula universitaria que al templete político— se encuentra hoy la mujer más poderosa del país y, paradójicamente, una de las pocas mandatarias en el mundo que ha logrado contener, sin confrontación directa, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las amenazas de aranceles y presiones comerciales, así como de seguridad nacional. Este 2026 se perfila como el primer año de definiciones mayores para el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta impacto económico por bombardeo a Irán; peso se mantiene Tras un arranque marcado por la continuidad administrativa de la autollamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, y la estabilización política posterior a la elección, este año coloca a la Mandataria frente a una agenda compleja, tanto en el frente internacional como en el interno, con decisiones que marcarán el rumbo del sexenio y el posicionamiento de su proyecto rumbo a la elección intermedia de 2027. En el plano exterior, la relación con Estados Unidos será el eje central. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reconfigurado el tablero bilateral y colocado a México en una posición de presión constante. La revisión y eventual renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aparece como uno de los principales retos para el gobierno de Sheinbaum Pardo, en un contexto en el que Washington ha recurrido a la amenaza de aranceles como instrumento político y económico. La Presidenta ha insistido en que México defenderá el acuerdo comercial vigente y que cualquier diferencia deberá resolverse en los mecanismos previstos en el tratado. Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho.

Sectores estratégicos como el automotriz, el energético y el agrícola estarán en el centro de la discusión, mientras el gobierno mexicano busca evitar medidas unilaterales que impacten el crecimiento económico y el empleo en la región fronteriza. A esta tensión comercial se suma un tema todavía más delicado: la seguridad. La decisión del gobierno estadounidense de catalogar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas ha elevado el tono del discurso bilateral y abierto la puerta a escenarios que el gobierno mexicano ha rechazado públicamente, entre ellos una posible intervención directa en territorio nacional bajo el argumento del combate al crimen organizado. TE PUEDE INTERESAR: PVEM dice coincidir hasta en 95% con reforma electoral de Sheinbaum; espera iniciativa formal La Presidenta ha sido clara en señalar que México no aceptará acciones que vulneren su soberanía, pero el desafío consiste en sostener esa postura en un entorno donde la presión política desde Washington podría intensificarse. El combate al narcotráfico, la cooperación en inteligencia y el control del tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, serán temas recurrentes en la agenda de 2026, con impactos directos en la relación diplomática. En el ámbito interno, la Presidenta enfrenta el reto de consolidar uno de los compromisos centrales de su proyecto: el sistema de salud universal. Tras años de transición institucional, el gobierno federal busca avanzar hacia un modelo que garantice atención médica y abasto de medicamentos en todo el país.

Sin embargo, persisten problemas de coordinación entre Federación y estados de oposición, así como limitaciones logísticas que ponen a prueba la viabilidad del modelo en el corto plazo. La consolidación del sistema de salud no sólo es una promesa de campaña, sino una prueba de capacidad administrativa. En 2026, el desempeño del sector será observado con atención, particularmente en regiones donde las carencias han sido más visibles y el desgaste político podría reflejarse en los comicios intermedios. Otro eje prioritario será la infraestructura. La construcción y expansión de trenes de pasajeros y carga forma parte de la apuesta del gobierno por el desarrollo regional y la integración económica. Proyectos ferroviarios en el norte, centro y sur del país avanzan en distintas etapas, pero enfrentan retos de financiamiento, derechos de vía y ejecución. La presión por cumplir plazos y evitar sobrecostos será constante, en un contexto de escrutinio público sobre el uso de recursos federales. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega tema político en detención de funcionaria de Monterrey; fue por acusación falsa En paralelo, Sheinbaum Pardo deberá fortalecer su base política interna. Morena y sus aliados llegaron a 2026 con el objetivo de mantener el control legislativo rumbo a la elección de 2027, en la que se renovarán gubernaturas, congresos locales y la Cámara de Diputados. La cohesión interna del bloque oficialista será clave para avanzar en la agenda presidencial y evitar fracturas que debiliten al proyecto en la segunda mitad del sexenio.

👇 Entre tensiones comerciales, internacionales y con el narcotráfico, este 2026 es definitorio para el gobierno de Sheinbaum https://t.co/IDCEb7UC7m — El Universal (@El_Universal_Mx) March 2, 2026