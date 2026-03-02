Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo

El 2 de marzo se reportó que la Guardia Revolucionaria de Irán cerrará el estrecho de Ormuz, con la intención de limitar el flujo de las embarcaciones petroleras que negocien con los Estados Unidos. Según medios iraníes, las autoridades interceptarán, de modo hostil, a cualquier embarcación que pase por dicho estrecho.

El pasaje del estrecho de Ormuz, vía fluvial que conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, actúa como un medio donde el 20% del petróleo mundial se transporta. El general de la Guardia Revolucionaria Ebrahim Yabari, para una entrevista de medios iraníes reportada por la agencia de noticias Reuters, aseguró que ‘no dejarán pasar ni una gota de petróleo'.

El cierre se presenta tras las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, las cuales concluyeron con la vida del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo del gobierno de Irán.

Sin embargo, un Comando Central de los Estados Unidos negó la existencia del bloqueo por parte de las autoridades de Irán durante una entrevista con la cadena de noticias FOX.

IRÁN NO PRETENDE NEGOCIAR CON ESTADOS UNIDOS

El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirma que Irán “no negociará” con Estados Unidos.

En una publicación en X, Larijani, una de las figuras más influyentes del país, respondió a los informes de prensa que indicaban que Teherán había contactado con Estados Unidos a través de intermediarios, solicitando la reanudación de las conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ‘sumido la región en el caos con sus ‘falsas esperanzas’ y ahora está preocupado por nuevas pérdidas de tropas estadounidenses’, añadió Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en su publicación.

CONFLICTOS DE ESTADOS UNIDOS, IRÁN E IRAK

Por su parte, el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las operaciones, planificadas, contra Irán no serán ‘interminables’ como los despliegues militares en Irak. Dicha declaración hace referencia a la campaña militar estadounidense que duró desde el 20 de marzo del 2003, hasta el 15 de diciembre del 2010, en territorio iraquí. La invasión, presuntamente, tuvo la intención de buscar armas de destrucción masiva, organizada por agrupaciones terroristas, al igual que terminar el régimen del dictador Sadam Huseín.

Tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como miembros de su administración, han asegurado que las operaciones tienen planteadas ‘cuatro semanas de ofensiva’. Pero afirmó que, si es necesario, el conflicto será prolongado.