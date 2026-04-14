Se aproximan las Olas de Calor a México... los estados con mayor riesgo de sufrir temperaturas extremas de hasta 50 grados

Las olas de calor 2026 comienzan a perfilarse como uno de los fenómenos climáticos más severos en la historia reciente de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipa un incremento significativo en la intensidad y duración de las temperaturas extremas, con episodios que podrían extenderse hasta por 15 días consecutivos. El pronóstico indica que varias regiones del país experimentarán temperaturas que oscilarán entre los 40 y 45 grados, mientras que en zonas específicas del norte podrían superarse los 50 grados durante los picos más críticos. Este comportamiento climático no solo impacta el ambiente, sino que también altera la dinámica social y económica.

“El calor extremo será más persistente y agresivo en comparación con años anteriores”, señalan especialistas, quienes advierten que este fenómeno se vincula directamente con el avance del cambio climático y la transformación de los ecosistemas.

ESTADOS EN ALERTA POR TEMPERATURAS EXTREMAS Las entidades del norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León encabezan la lista de zonas con mayor riesgo, donde se prevén temperaturas superiores a los 45 grados. Estas regiones históricamente cálidas enfrentarán condiciones aún más intensas durante la temporada. En el litoral del Pacífico y el sureste, estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán también registrarán temperaturas elevadas, con rangos similares que incrementan la probabilidad de sequías y estrés hídrico. • Otros territorios como Jalisco, Colima, Puebla y Quintana Roo podrían mantenerse entre los 35 y 40 grados • Grandes ciudades como la Ciudad de México y Monterrey enfrentarán hasta cinco ondas de calor • Se estiman hasta 15 días de contingencias ambientales por ozono Un dato curioso es que ciudades como Hermosillo han registrado históricamente temperaturas superiores a los 48 grados, lo que las convierte en referencia nacional de calor extremo.

FACTORES DETRAS DEL AUMENTO DE LAS OLAS DE CALOR Especialistas del ámbito ambiental coinciden en que el cambio climático es el principal detonante del incremento en las temperaturas. A esto se suman factores como la deforestación, la urbanización acelerada y la sobreexplotación de recursos hídricos. Uno de los fenómenos más relevantes es la presencia de sistemas anticiclónicos, que bloquean la formación de nubes y favorecen la acumulación de calor. Este efecto provoca cielos despejados y una mayor radiación solar durante largos periodos. Además, las llamadas “islas de calor urbano” intensifican el problema en ciudades densamente pobladas. La combinación de concreto, asfalto y baja vegetación genera una retención térmica que eleva las temperaturas locales por encima de las zonas rurales.

IMPACTO EN SALUD Y SERVICIOS PUBLICOS El Centro Nacional de Prevención de Desastres advierte que las olas de calor tendrán efectos directos en la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se espera un aumento en casos de golpes de calor, deshidratación y afecciones respiratorias. En paralelo, la calidad del aire tiende a deteriorarse debido a la acumulación de contaminantes y la formación de ozono, lo que podría activar contingencias ambientales de manera recurrente en zonas metropolitanas. Otro aspecto crítico es la presión sobre los servicios públicos. La demanda de energía eléctrica y agua potable se incrementa de forma considerable durante estos periodos, poniendo a prueba la infraestructura urbana y los sistemas de abastecimiento. “La combinación de altas temperaturas, contaminación y escasez de lluvias configura un escenario complejo para las ciudades”, advierten autoridades, subrayando que el fenómeno no solo es climático, sino también social y urbano.

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