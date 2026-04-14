Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, tornados, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el frente frío 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento con rachas 70 a 90 km/h en Sonora, acompañadas de posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste); y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

El miércoles y jueves, el frente frío 44 y una línea seca permanecerán sobre el norte y noreste de la República Mexicana, respectivamente, e interaccionarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, además de probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste) el miércoles. El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste del territorio mexicano asociada con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, mientras que la línea seca permanecerá sobre el noreste del país, ambos sistemas, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento sobre entidades del norte de México, así como chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

Canales de baja presión en el interior y el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del centro, oriente, sur y sureste del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional; manteniendo la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur), iniciando a partir del jueves en Zacatecas (sur) y el Estado de México (centro y suroeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 16 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 15 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro y oeste) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Coahuila (este), Nuevo León (este), Durango (este y oeste), Zacatecas (norte y sur), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y sur), Campeche (costa) y Yucatán (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (este y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Sonora; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (noreste). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Durango (noroeste) y con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero (oeste), Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Campeche. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, así como costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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