Se aproximan Tormenta Negra y Monzón a México; azotarán con lluvias torrenciales, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, una circulación ciclónica en altura persistirá sobre el golfo de México, e interaccionará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera , con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, con inestabilidad atmosférica y con los remanentes de Cristina , lo que generará Tormenta Negra con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando con lluvias torrenciales, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , además de la activación del Monzón Mexicano , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua; puntuales fuertes en zonas de Sonora, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Habrá lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo . Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Para el viernes, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera , que se desplazarán desde el golfo de México hasta el occidente de la República Mexicana, las cuales interactuarán con canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.

Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 20 y máxima de 31 grados, con probabilidades de lluvia, el viernes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 18 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 28 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (oeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Campeche (noreste, oeste y suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (noreste), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), Morelos, Tlaxcala, Estado de México (suroeste y centro), Ciudad de México, Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Michoacán (este) y Guerrero (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (centro y este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste) y Coahuila (suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Durango (noreste y noroeste), Zacatecas (norte), Nayarit (oeste), Jalisco (norte y centro), Colima (centro), Michoacán (centro y oeste), Puebla (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (noroeste), Tamaulipas (centro y noroeste), Veracruz (norte), Tabasco, Campeche (oeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos (sur) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.