Se mantendrá onda de calor con temperaturas de hasta 45 °C en ocho estados

Para el domingo 1 de marzo de 2026, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en las citadas regiones, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por su parte, canales de baja presión sobre el noroeste, norte y sureste de México, además de la península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

A partir del martes, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste); a su vez, el ambiente continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. Una línea seca sobre el norte del territorio nacional, en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionarán vientos fuertes en el norte y noreste del país. Canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incuida la península de Yucatán, aunados a divergencia y al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del norte del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 12 °C. Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 33 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con lluvia débil por la mañana y mediodía a soleado por la tarde . La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 18 °C.

TE PUEDE INTERESAR: México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras LLUVIAS - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán. TEMPERATURA - Máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). - Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. - Máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. - Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. - Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca. TE PUEDE INTERESAR: Hasta 45 °C en seis estados y lluvias en Jalisco, Michoacán y Edomex, alerta el SMN VIENTO Y OLEAJE - Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). - Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche y Yucatán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. - Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco. - Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos. TE PUEDE INTERESAR: Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados ¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

Publicidad