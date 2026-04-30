¿Se suspenden clases por el Mundial 2026?... esto es lo que dice la SEP sobre modificar el Calendario Escolar

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/ 30 abril 2026
    ¿Se suspenden clases por el Mundial 2026?... esto es lo que dice la SEP sobre modificar el Calendario Escolar
    La SEP estudia suspender clases presenciales y aplicar modalidad en línea durante el Mundial 2026. Esto es lo que se sabe. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP analiza cambios al calendario escolar y clases a distancia durante el Mundial 2026, sin afectar el ciclo educativo

La posible modificación del calendario escolar en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está sobre la mesa. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que analiza ajustes en las actividades académicas ante la coincidencia de fechas entre el torneo y el cierre del ciclo escolar.

Durante una conferencia matutina, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, explicó que se revisa la viabilidad de modificar las clases en los meses de junio y julio. En ese periodo, México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, lo que implicará alta movilidad en distintas ciudades.

Una de las opciones consideradas es la suspensión temporal de clases presenciales para migrar a un esquema de educación en línea. La intención, según la SEP, es mantener la continuidad del aprendizaje sin comprometer los contenidos académicos del ciclo escolar vigente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/por-que-el-24-de-abril-el-ultimo-viernes-del-mes-si-hay-clases-esto-marca-el-calendario-de-la-sep-HE20240513

CLASES EN LÍNEA Y SEGURIDAD ESCOLAR

El funcionario subrayó que cualquier decisión tendrá como eje central el derecho a la educación y la seguridad de la comunidad escolar. En ese sentido, la SEP busca anticiparse a posibles complicaciones logísticas derivadas del evento deportivo.

“Vamos a cuidar que ningún niño ni ninguna niña se quede sin clases. La SEP está valorando todas las alternativas para cumplir con el ciclo escolar y, al mismo tiempo, permitir que las familias puedan disfrutar el evento”, declaró Delgado Carrillo.

Actualmente, más de 20 millones de estudiantes cursan educación básica en el país, y el sistema mantiene un nivel de cobertura cercano al 99% de inscripción. Bajo este panorama, la implementación de clases a distancia se perfila como una herramienta viable, respaldada por la experiencia adquirida durante la pandemia de 2020.

La dependencia también adelantó que, en caso de concretarse el cambio, se reforzarán plataformas digitales y se distribuirán materiales educativos para garantizar el acceso equitativo a los contenidos.

MUNDIALITO ESCOLAR: EL OTRO FRENTE EDUCATIVO

En paralelo, la SEP impulsa el Mundialito Copa Escolar de Futbol 2026, una iniciativa que busca integrar el deporte con la educación. Este torneo ya reúne a 610 mil estudiantes de todo el país, provenientes de más de 19 mil escuelas.

El programa ha conformado alrededor de 61 mil equipos, lo que lo posiciona como uno de los proyectos deportivos escolares más ambiciosos. Su objetivo es consolidarse como el torneo escolar más grande del mundo y fomentar la convivencia entre estudiantes.

· Participan niñas y niños de primaria, secundaria y bachillerato· Las categorías van de los 9 a los 18 años· Los formatos de juego varían: 5 vs 5 en niveles básicos y 11 vs 11 en bachillerato

Como parte del cierre, se contempla una gran final en el Estadio Olímpico Universitario, un recinto emblemático del deporte nacional.

https://vanguardia.com.mx/informacion/megapuente-de-6-dias-en-mayo-y-abril-de-2026-los-dias-que-habra-suspension-de-clases-segun-la-sep-GH20145267

LO QUE SIGUE EN LA DECISIÓN DE LA SEP

La SEP informó que la resolución definitiva sobre el calendario escolar se dará a conocer en las próximas semanas, tras concluir consultas con autoridades estatales y organizaciones sindicales.

El posible ajuste no solo responde a la magnitud del evento deportivo, sino también a la necesidad de garantizar condiciones óptimas para estudiantes y docentes en un contexto de alta afluencia turística y movilidad urbana.

Dato curioso: México será el primer país en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, lo que incrementa la relevancia del evento y su impacto en distintos sectores, incluido el educativo.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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