Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña

Los partidos de nueva creación México Avante y Nuevas Ideas, así como las candidaturas independientes que participan en la elección para renovar el Congreso de Coahuila, mantienen sin transparentar sus registros de ingresos y gastos de campaña ante la plataforma de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con los datos publicados por el sistema que el INE pone a disposición de los partidos para reportar sus operaciones financieras en tiempo real, hasta el corte de este 16 de mayo, las candidaturas en Coahuila habían erogado de manera global 37 millones 81 mil pesos durante los primeros 11 días de campañas.

Aunque el sistema sí refleja gastos e ingresos de los partidos con registro nacional y de las coaliciones, en el caso de México Avante, Nuevas Ideas y las candidaturas independientes, la plataforma no transparenta movimientos relacionados con recursos o erogaciones realizadas durante este periodo, y sus registros aparecen en 0.00 pesos. Fue desde abril del año pasado que el IEC otorgó el registro a estos dos nuevos institutos políticos para actividad en la localidad. México Avante está integrado por excolaboradores e impulsores del partido Morena en la entidad. Por otro lado, el partido Nuevas Ideas, está relacionado y fue originalmente impulsado por miembros del extinto Partido Joven como Edgar Puente y su hijo Orlando Puente. Dicho partido desapareció ante la falta de votos, en medio de una serie de multas del INE hasta por siete millones de pesos por irregularidades financieras que incluían un caso de arrendamiento a una empresa de su fundador. Mientras que Orlando Puente quedó al interior de la Secretaría de la Juventud en el partido Nuevas Ideas, su padre, Edgar Puente, no continuó publicitando al partido que promovía en redes, aunque en la ciudad circula su camioneta con los logotipos de su presunta organización “Edgar Puente” junto con un vinil de Nuevas Ideas. Aunque estos partidos no han registrado ningún movimiento, para los procesos de campaña el IEC les otorgó un monto de presupuesto público equivalente a un millón 86 mil pesos aproximadamente, sin embargo, todos estos montos pueden verse incrementados por el presupuesto de origen privado de los candidatos.

A detalle, la plataforma indica que el Partido Acción Nacional ha gastado tres millones 273 mil pesos; el Partido Verde Ecologista de México un millón 241 mil pesos; Movimiento Ciudadano 15 millones 533 mil pesos; la alianza PRI-UDC cinco millones 978 mil pesos y la coalición Morena-PT 11 millones 54 mil pesos. Estos gastos corresponden a actividades relacionadas con eventos proselitistas, propaganda en espectaculares, así como artículos utilitarios como camisetas, gorras, mochilas, banderas y otros materiales utilizados durante los recorridos de campaña. En total, las operaciones reportadas por los partidos y candidatos suman mil 620 movimientos fiscales registrados ante la plataforma de fiscalización.

Además, aunque los gastos reportados ascienden a poco más de 37 millones de pesos, el sistema también refleja ingresos por 46 millones de pesos, recursos que posteriormente serán reflejados en nuevas erogaciones y que, en su mayoría, provienen de financiamiento público, aunque también pueden incluir aportaciones privadas permitidas por la ley. Por otro lado, la plataforma de fiscalización del INE indica que, en lo que va de las campañas, los partidos y candidaturas han reportado la realización de tres mil 622 eventos políticos, además de 864 cancelaciones y siete mil 492 actos programados que también serán sujetos a fiscalización.

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