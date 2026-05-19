Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas

El festival Corona Capital 2026 anunció oficialmente su edición de 2026 con un cartel encabezado por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, quienes liderarán tres jornadas de conciertos programadas para noviembre en la Ciudad de México. La edición 2026 del festival se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que desde hace varios años alberga uno de los encuentros musicales más importantes del país. La producción del evento estará a cargo de Ocesa y los boletos estarán disponibles mediante la plataforma de Ticketmaster.

FILTRACIONES ANTICIPARON PARTE DEL CARTEL Días antes del anuncio oficial comenzó a circular en redes sociales un supuesto cartel del festival donde aparecían nombres como Gorillaz, The Strokes, The Offspring y The xx. Tras revelarse el line up oficial, se confirmó que varios de los artistas filtrados sí formarán parte de la edición 2026 del festival. FECHAS DEL CORONA CAPITAL El evento se desarrollará durante un fin de semana de noviembre y las fechas confirmadas son:

- Viernes 20 de noviembre de 2026 - Sábado 21 de noviembre de 2026 - Domingo 22 de noviembre de 2026 - Gorillaz encabezará el primer día

LISTA DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL CORONA CAPITAL EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE La jornada inaugural del viernes 20 de noviembre será liderada por Gorillaz, agrupación reconocida por canciones como “Feel Good Inc.”, “Dare” y “Clint Eastwood”. El cartel de ese día también incluye a Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks. Otros artistas programados para el viernes son CHVRCHES, CMAT, Durand Jones & The Indications, Yung Lean, Hot Milk, Sofia Isella, Violet Grohl y Friko, entre otros.

- Gorillaz - Mumford & Sons - Daniel Caesar - James Blake - The Kooks - Absolutely - Anna Luna - Chezile - CHVRCHES - CMAT - Darianna Everett - Durand Jones & The Indications - FCUKERS - Friko - Grace Ives - Hot Milk - JMSN Model - Rip Magic - The Sinseers - Sofia Isella - Violet Grohl - Yung Lean

LISTA DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL CORONA CAPITAL EL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE Para el sábado 21 de noviembre, el festival tendrá como acto principal a Twenty One Pilots, quienes previamente habían adelantado en redes sociales que regresarían a México para participar en un festival. Ese mismo día también se presentarán The Offspring, Pierce the Veil, Underworld y Mother Mother.

- Twenty One Pilots - The Offspring - Pierce the Veil - Underworld - Mother Mother - Baby Queen - Balu Brigada - BØRNS - Dope Lemon - The Hellp - Jordana Maisie Peters - Militaire Gun - MS Gloom - New Constellations - Peaches - Princess Chelsea - Quarters - Rikas - Sawyer Hill - Strawberry Guy - We Are Scientists - Stella

LISTA DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL CORONA CAPITAL EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE El domingo 22 de noviembre el cierre estará encabezado por The Strokes, agrupación que regresará a México luego de su presentación de 2022 en el entonces Foro Sol, actualmente denominado Estadio GNP Seguros. La banda interpretará temas reconocidos como “Reptilia”, “The Adults Are Talking” y “Ode to The Mets”. El cartel del domingo también contempla actuaciones de The xx, Lola Young, Lil Yachty, Johnny Marr y The Black Crowes.

- The Strokes - The xx - Lola Young - Lil Yachty - BUNT. (In The Round) - Angine de Poitrine - Bad Suns - The Black Crowes - Céline Dessberg - Ela Minus - Freak Slug - Good Kid - Johnny Marr - Loyle Carner - Manic Street Preachers - Moyka - Ninajirachi - Purity Ring - Ratboys - Rev Run - Roar - Santigold - Tipling Rock - Tricky

PREVENTA Y VENTA DE BOLETOS Junto con el anuncio del cartel se confirmó que la preventa de boletos comenzará el próximo 26 de mayo de 2026 a través de la plataforma de Ticketmaster. La compra anticipada requerirá contar con una cuenta bancaria de Banamex para concluir la transacción. Además, quienes utilicen tarjeta de crédito podrán acceder a una promoción de tres meses sin intereses.

¿CUÁNTO PODRÍAN COSTAR LOS BOLETOS DEL CORONA CAPITAL 2026? Aunque la organización todavía no revela oficialmente los precios para la edición 2026, los costos podrían mantenerse cercanos a los registrados durante el festival de 2025. Los boletos suelen dividirse por fases de venta y tipo de acceso, además de existir opciones para adquirir abonos de tres días o entradas individuales. Los precios de referencia del año anterior fueron:

- Abono General fase 1: 5 mil 478 pesos - Abono Comfort Pass fase 1: 8 mil 95 pesos - Abono Plus fase 1: 10 mil 712 pesos - Abono Club fase única: 27 mil 450 pesos - Boletos individuales fase 1: desde 2 mil 400 pesos

El festival reunirá nuevamente a artistas internacionales de géneros como rock, indie, electrónica, punk, folk y pop durante tres días de actividades musicales en la capital del país.

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