¿Por qué el 24 de abril, el último viernes del mes, sí hay clases? Esto marca el calendario de la SEP

Este 24 de abril es el último viernes del mes, y como ya se sabe se supone no habría clases en las escuelas de México; sin embargo, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no está marcado. Evidentemente, los alumnos y alumnas asistieron a la escuela —muy probablemente a la publicación de esta nota, ya terminaron su jornada escolar—, pero ¿por qué no se suspendieron las clases como mes con mes?

¿POR QUÉ HUBO CLASES Y NO SE SUSPENDIERON? Tras el regreso a clases el pasado 13 de abril, luego del anuncio de varias suspensiones por asuetos oficiales y puentes entre abril y mayo, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 publicado por la SEP sí hubo clases este 24 de abril. Este día, pese a la regla que todos los últimos viernes del mes se suspenden clases para llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar, no está marcado como día de descanso obligatorio ni suspensión de labores docentes. Por lo que no hubo junta de CTE en las escuelas de la SEP en mes de abril. Además, las vacaciones de Semana Santa (del 30 de marzo al 10 de abril) redujeron el tiempo lectivo; es de recordar que la misma decisión se tomó en el ciclo escolar anterior. Cabe destacar que el siguiente viernes es 1 de mayo (Día del Trabajo), lo que representa otro mes, así como que el próximo 30 de abril en jueves se conmemora el Día del Niño por lo que las escuelas no tienen clases esos días La próxima sesión del CTE quedó marcada para el viernes 29 de mayo, la penúltima del ciclo escolar 2025-2026; mientras que la última se realizará en junio previo a la entrega de calificaciones finales del ciclo escolar.

MEGAPUENTE DE 6 DÍAS, EL SIGUIENTE DESCANSO DE LA SEP De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, los meses previo a la recta final del ciclo escolar tendrán un descanso largo de 6 días que combina días festivos y suspensión de clases. El megapuente de abril y mayo de 2026 está conformado por varias fechas marcadas en el calendario escolar, que coincidentemente caen junto a un fin de semana. Es decir, está conformado por los días: • Jueves 30 de abril: Día del Niño y la Niña en México; aunque la SEP no lo marca como suspensión de labores docentes (conocidos como las juntas de CTE, la cual no habrá en abril), pero sí como día conmemorativo o de reflexión, por lo que se espera que en las escuelas se hagan festejos para estudiantes. • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo; día de descanso obligatorio. • Sábado 2 y domingo 3 de mayo: fin de semana, para este tiempo se suspenderán las labores. • Lunes 4 de mayo: SEP lo señala como día conmemorativo o de reflexión por el 5 de mayo, por lo que algunas escuelas podrían otorgarlo como descanso o bien, llevarán a cabo ceremonias y festivales; consúltalo directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija, ya que no es un descanso oficial. • Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla; suspensión de labores docentes y de escuelas en México, no es considerado como un día de descanso obligatorio. Las fechas de suspensión de labores y días festivos aplican para las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo de la SEP, pero existen días que son suspendidos por la institución, ya sea por modificaciones internas, y la Secretaría de Educación de cada estado; por lo que consulta directamente en la escuela de tu hijo o hija.

EN MAYO, ¿HABRÁ OTRAS SUSPENSIONES DE CLASES? Cabe mencionar que el calendario escolar de la SEP contempla la suspensión de actividades el viernes 15 de mayo, por el Día del Maestro y los festejos realizados , abriendo la posibilidad de otro fin de semana largo para las escuelas en México. Con la suspensión de labores el 15 de mayo, el Gobierno de México reconoce la labor docente en los niveles básicos, medio superior y superior. Que además busca destacar la importancia de las maestras y maestros en la formación académica y social, lo que contribuye al desarrollo social, reconociendo sus contribuciones al desarrollo nacional, por lo que se establece como día de descanso oficial en las escuelas. Aunque el 10 de mayo cae en domingo, las madres, padres de familia y tutores deben tomar en cuenta que las instituciones utilizan un día para llevar a cabo el festival del Día de las Madres, por lo que los alumnos y alumnas no tendrán clases o solo medio día para llevar a cabo estas actividades recreativas.

EL SIGUIENTE FERIADO EN MÉXICO Se trata del 1° de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo, el cual es considerado un día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, el próximo viernes 1 de mayo es considerado como día de descanso obligatorio, por lo que los empleados tendrán un feriado en sus centros laborales. Aunque, debes tener en cuenta que el Día del Trabajo cae en viernes, por lo que abre la posibilidad de que muchos trabajadores organicen sus días de vacaciones para tomar un puente en fin de semana. Este también se aplica para las escuelas, alumnos y docentes, el asueto también está marcado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como día inhábil. Además de los que se mencionaron anteriormente, estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP: 1. Puentes escolares: • 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

• 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras. 2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): • 29 de mayo;

• 26 de junio. 3. Descarga de calificaciones: • 3 de julio.

1 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario oficial del Gobierno de México, el 1 de mayo es una fecha fija e inamovible. Es decir, no se traslada para otra fecha, como ocurre con otros días festivos. Por lo tanto, el viernes 1 de mayo de 2026 será un día oficial de descanso obligatorio, y habrá puente ese fin de semana. El descanso aplica de forma generalizada para: • Trabajadores del sector público y privado.

• Estudiantes de todos los niveles educativos, tanto de instituciones públicas como privadas.

• Docentes y personal académico, quienes también reciben el día libre. En el país, el Día del Trabajo no solo representa un descanso: es una jornada de reivindicación obrera. Desde su oficialización en 1923, ha sido un día donde se conmemora la lucha laboral y se exige respeto a los derechos humanos en el entorno laboral. En ciudades como la Ciudad de México, es común ver marchas multitudinarias organizadas por sindicatos, trabajadores del sector salud, educación, transporte y más. Las demandas más comunes son: • Aumento de salarios.

• Mejores condiciones laborales.

• Seguridad social y estabilidad en el empleo.

• Equidad de género en el trabajo. El Día del Trabajo tiene un origen histórico y combativo. Surgió tras los hechos ocurridos en Chicago, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, cuando miles de trabajadores salieron a las calles a exigir mejores condiciones laborales y una jornada de 8 horas de trabajo. La protesta terminó en una sangrienta represión por parte de las autoridades, dejando un legado que aún se honra. En México, esta fecha comenzó a conmemorarse desde 1923, cuando la Casa del Obrero Mundial organizó el primer desfile obrero del 1 de mayo. Participaron más de 25 mil trabajadores, marcando el inicio de una tradición de lucha y reivindicación de derechos laborales.

¿Y SI TRABAJO EL 1 DE MAYO? ESTO DICE LA LEY La Ley Federal del Trabajo establece que el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio. Sin embargo, si por razones operativas o empresariales debes laborar ese día, tu empleador está obligado a pagarte doble o triple, según el tipo de contrato y condiciones laborales. Específicamente, si trabajas en un día festivo oficial sin descanso compensatorio, la ley señala que debes recibir: • Tu salario normal por el día trabajado.

• El doble por tratarse de un día festivo laborado.

• En total, deberías recibir al menos el triple de tu salario diario.

La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 74, establece los días de descanso obligatorio a nivel nacional durante todo el año, sin embargo, estos son los asuetos que faltan para el resto del 2026: * Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

* Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia

* Lunes 16 de noviembre: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre)

* Viernes 25 de diciembre: Navidad Es importante recordar que, si una persona labora durante uno de estos días, entonces se le debe pagar lo correspondiente a un día normal de trabajo más el doble adicional, sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo.

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