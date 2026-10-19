SEP anuncia cuatro días sin clases por Día de Muertos 2026: ¿cuándo regresan los alumnos?
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Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo entre octubre y noviembre.
El Día de Muertos de 2026 llegará acompañado de un descanso de cuatro días para estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de clases comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre.
Este periodo permitirá que alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfruten de un megapuente que coincide con las celebraciones tradicionales de finales de octubre y principios de noviembre.
La medida aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, es importante distinguir entre los días sin clases para estudiantes y los descansos laborales, ya que no todas las personas tendrán los mismos días libres.
¿CUÁNDO SERÁ EL MEGAPUENTE DE LA SEP EN 2026?
El calendario escolar 2026-2027 contempla cuatro días consecutivos sin clases para estudiantes de educación básica, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar y la suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.
Las fechas del megapuente serán las siguientes:
- Viernes 30 de octubre: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.
- Sábado 31 de octubre: descanso de fin de semana.
- Domingo 1 de noviembre: descanso de fin de semana y celebración de Todos los Santos.
- Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.
Después de este periodo, los estudiantes deberán regresar a sus actividades escolares el martes 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de la SEP.
¿A QUÉ ESTUDIANTES APLICA EL DESCANSO DE NOVIEMBRE?
El megapuente está dirigido a alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en planteles públicos o particulares incorporados a la SEP.
La suspensión del viernes 30 de octubre corresponde a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión en la que docentes y directivos revisan los avances educativos, identifican necesidades de los planteles y organizan estrategias para mejorar el aprendizaje.
Por esta razón, aunque los estudiantes no acudirán a clases, el personal educativo deberá participar en las actividades correspondientes.
En el caso de bachilleratos, universidades y otras instituciones de educación media superior y superior, las fechas pueden variar según el calendario de cada plantel. Por ello, se recomienda consultar directamente con la institución.
¿EL 2 DE NOVIEMBRE ES DESCANSO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES?
Aunque el Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, el 2 de noviembre no está incluido entre los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
Esto significa que el megapuente escolar no implica automáticamente que los trabajadores del sector público o privado tengan cuatro días libres. La posibilidad de descansar dependerá de las políticas de cada centro laboral y de los acuerdos aplicables.
Las familias que planeen actividades durante estas fechas deben considerar también los horarios y las condiciones de sus respectivas escuelas.
¿QUÉ DEBES TOMAR EN CUENTA PARA EL MEGAPUENTE?
Antes de organizar viajes o actividades familiares, conviene verificar las indicaciones del plantel, especialmente en instituciones que cuentan con calendarios o disposiciones particulares.
El descanso de cuatro días está contemplado en el calendario escolar de educación básica para el ciclo 2026-2027. No obstante, los alumnos de otros niveles educativos deberán confirmar si sus instituciones también suspenden actividades el lunes 2 de noviembre.
Con el regreso a clases programado para el martes 3 de noviembre, las familias podrán anticipar sus planes para una de las temporadas con mayor tradición cultural en el país.