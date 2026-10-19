SEP anuncia cuatro días sin clases por Día de Muertos 2026: ¿cuándo regresan los alumnos?

El Día de Muertos de 2026 llegará acompañado de un descanso de cuatro días para estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de clases comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre.

Este periodo permitirá que alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfruten de un megapuente que coincide con las celebraciones tradicionales de finales de octubre y principios de noviembre.

La medida aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, es importante distinguir entre los días sin clases para estudiantes y los descansos laborales, ya que no todas las personas tendrán los mismos días libres.

¿CUÁNDO SERÁ EL MEGAPUENTE DE LA SEP EN 2026?

El calendario escolar 2026-2027 contempla cuatro días consecutivos sin clases para estudiantes de educación básica, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar y la suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Las fechas del megapuente serán las siguientes:

- Viernes 30 de octubre: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

- Sábado 31 de octubre: descanso de fin de semana.

- Domingo 1 de noviembre: descanso de fin de semana y celebración de Todos los Santos.

- Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Después de este periodo, los estudiantes deberán regresar a sus actividades escolares el martes 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de la SEP.