SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 29 enero 2026
    SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón
    La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases el viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero. VANGUARDIA

Se trata del primer MEGAPUENTE del 2026, donde estudiantes gozarán de un largo fin de semana, según el calendario de la SEP de este ciclo escolar

La comunidad escolar se prepara para recibir el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año 2026, que será el viernes 30 de enero. Lo que significa que: docentes tendrán la junta mensual y estudiantes gozarán de un día de descanso.

Y... la noticia no termina ahí. Además de esta suspensión de clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que también se avecina el primer puente escolar de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Profedet: AQUÍ puedes denunciar si no te pagan triple por trabajar el 2 de febrero

Ante esto, VANGUARDIA emite un llamado a madres y padres de familia o tutores legales, para que presten atención a las fechas de suspensión de clases para nivel básico, es decir, para preescolar, primaria y secundaria.

SEP CANCELA CLASES EL 2 DE FEBRERO DE 2026

Pese a que, oficialmente, el Día de la Constitución Mexicana se conmemora el 5 de febrero, el asueto se celebra el primer lunes de ese mes. Por ende, el descanso oficial se recorre al día 2 de febrero.

De esta forma, las y los alumnos podrán gozar de un largo fin de semana, que inicia el viernes 30 de enero y termina el lunes 2 de febrero.

Estos días se consideran aptos para realizar actividades recreativas en familia, ya que se podrá aprovechar más el tiempo juntos.

$!SEP
SEP Calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 aprobado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá puentes en febrero 2026?... Fechas de descanso y días feriados en México

Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.

Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje, de acuerdo con información de la SEP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Docentes
estudiantes

Organizaciones


SEP

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México