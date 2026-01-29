SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón
Se trata del primer MEGAPUENTE del 2026, donde estudiantes gozarán de un largo fin de semana, según el calendario de la SEP de este ciclo escolar
La comunidad escolar se prepara para recibir el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año 2026, que será el viernes 30 de enero. Lo que significa que: docentes tendrán la junta mensual y estudiantes gozarán de un día de descanso.
Y... la noticia no termina ahí. Además de esta suspensión de clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que también se avecina el primer puente escolar de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.
Ante esto, VANGUARDIA emite un llamado a madres y padres de familia o tutores legales, para que presten atención a las fechas de suspensión de clases para nivel básico, es decir, para preescolar, primaria y secundaria.
SEP CANCELA CLASES EL 2 DE FEBRERO DE 2026
Pese a que, oficialmente, el Día de la Constitución Mexicana se conmemora el 5 de febrero, el asueto se celebra el primer lunes de ese mes. Por ende, el descanso oficial se recorre al día 2 de febrero.
De esta forma, las y los alumnos podrán gozar de un largo fin de semana, que inicia el viernes 30 de enero y termina el lunes 2 de febrero.
Estos días se consideran aptos para realizar actividades recreativas en familia, ya que se podrá aprovechar más el tiempo juntos.
ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026
Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:
1. Puentes escolares:
* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;
* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;
* 1 de mayo: Día del Trabajo;
* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;
* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.
2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.
* 30 de enero;
* 27 de febrero;
* 27 de marzo;
* 29 de mayo;
* 26 de junio.
3. Descarga de calificaciones:
* 13 de marzo;
* 3 julio.
4. Vacaciones:
* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.
Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.
QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.
Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.
Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje, de acuerdo con información de la SEP.