SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón

La comunidad escolar se prepara para recibir el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año 2026, que será el viernes 30 de enero. Lo que significa que: docentes tendrán la junta mensual y estudiantes gozarán de un día de descanso.

Y... la noticia no termina ahí. Además de esta suspensión de clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que también se avecina el primer puente escolar de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

Ante esto, VANGUARDIA emite un llamado a madres y padres de familia o tutores legales, para que presten atención a las fechas de suspensión de clases para nivel básico, es decir, para preescolar, primaria y secundaria.

SEP CANCELA CLASES EL 2 DE FEBRERO DE 2026

Pese a que, oficialmente, el Día de la Constitución Mexicana se conmemora el 5 de febrero, el asueto se celebra el primer lunes de ese mes. Por ende, el descanso oficial se recorre al día 2 de febrero.

De esta forma, las y los alumnos podrán gozar de un largo fin de semana, que inicia el viernes 30 de enero y termina el lunes 2 de febrero.

Estos días se consideran aptos para realizar actividades recreativas en familia, ya que se podrá aprovechar más el tiempo juntos.