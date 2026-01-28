Profedet: AQUÍ puedes denunciar si no te pagan triple por trabajar el 2 de febrero

/ 28 enero 2026
    Profedet: AQUÍ puedes denunciar si no te pagan triple por trabajar el 2 de febrero
    Trabajadores pueden denunciar ante Profedet el incumplimiento de su pago correspondiente si se labora en un día de asueto oficial. VANGUARDIA

El 2 de febrero fue denominado como un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores de México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo

Miles de trabajadores en todo México se preparan para disfrutar del segundo descanso obligatorio en 2026. Se trata del 2 de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, de acuerdo con el calendario oficial de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pese a que se trata de un asueto, existen empresas que requieren seguir en funcionamiento con un mínimo de personal indispensable. En este sentido, puede ser que patrones soliciten a sus empleados hacer guardias como en un día laboral normal.

Debes saber que, si trabajas en un descanso obligatorio, tu jefe está obligado a pagarte tres veces tu salario diario por los servicios prestados durante esa fecha. Esto se encuentra estipulado en el Artículo 75 de la LFT.

AQUÍ DEBES DENUNCIAR SI TU JEFE NO TE PAGA TRIPLE POR TRABAJAR EN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO

Si tu jefe no te paga lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, los empleados pueden recurrir a la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) en busca de asesoría gratuita. Los medios de contacto son:

1. Teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942.

2. Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx

Debes saber que la Profedet tiene el compromiso de brindar orientación y apoyo a trabajadores, sin costo alguno, en situaciones donde se vulneren los derechos laborales.

LFT: ESTO ES LO QUE TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EN UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO

El Artículo 75 de la referida legislación establece que, si un trabajador labora en un día feriado, el patrón debe pagar un salario triple diario por el servicio.

Es decir que, si tu salario diario son $100 pesos, tu jefe debe pagarte dos veces más esa cantidad, equivalente a $200 pesos. Por lo que, al final del día, tu salario total deberán ser $300 pesos.

Es importante recordar que estos pagos son obligatorios, y la falta de cumplimiento puede generar sanciones para el empleador, además de reclamaciones laborales por parte de la plantilla afectada.

CONOCE LOS OTROS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL EN 2026, SEGÚN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Además del 2 de febrero, la LFT reconoce otros días de descanso obligatorio para el año 2026, en los cuales los trabajadores tienen derecho a salario íntegro y pago extra si laboran.

* 1 de enero – Año Nuevo;

* 2 de febrero – Día de la Constitución;

* 15 de marzo – Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo – Día del Trabajo;

* 16 de septiembre – Día de la Independencia;

* 20 de noviembre – Día de la Revolución Mexicana;

* 25 de diciembre – Navidad.

VANGUARDIA recomienda que, tanto trabajadores como patrones, deben estar al tanto de las obligaciones y derechos laborales asociados a los días de asueto, para evitar conflictos y garantizar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

