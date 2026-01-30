SEP confirma el cierre de todas las escuelas en febrero: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció oficialmente el cierre de todas las escuelas de nivel básico durante el primer megapuente de 2026, conforme al calendario escolar 2025-2026, marcando un descanso prolongado para millones de estudiantes.

El periodo sin clases abarcará cuatro días consecutivos, combinando una sesión del Consejo Técnico Escolar, el fin de semana y la suspensión oficial por la Promulgación de la Constitución Mexicana.

Este megapuente se convierte en el primer descanso largo tras las vacaciones de invierno, y representa un alivio tanto para alumnos como para familias que planean actividades recreativas o viajes cortos.

TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria

FECHAS OFICIALES DEL DESCANSO ESCOLAR

El descanso largo se integra por las siguientes suspensiones oficiales:

· Viernes 30 de enero de 2026: Consejo Técnico Escolar

· Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: Fin de semana

· Lunes 2 de febrero de 2026: Suspensión por el Día de la Constitución

Durante estos días no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria, reanudando actividades escolares el martes 3 de febrero.

La suspensión del lunes 2 de febrero corresponde al traslado oficial de la conmemoración del 5 de febrero, fecha histórica de la Constitución de 1917, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

OTROS DÍAS DE SUSPENSIÓN EN EL CICLO 2025-2026

Además del primer megapuente, el calendario de la SEP contempla otros días de descanso oficiales para estudiantes y docentes:· 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez· 1 de mayo: Día del Trabajo· 4 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla· 15 de mayo: Día del Maestro

Estos asuetos forman parte de la planeación anual del sistema educativo y permiten equilibrar las actividades académicas con periodos de descanso.

La SEP recomienda a padres y alumnos consultar el calendario oficial para organizar tareas, evaluaciones y actividades extracurriculares.

IMPACTO PARA TRABAJADORES Y BANCOS

El lunes 2 de febrero también será día de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, conforme al artículo 74 de la LFT.

Quienes laboren ese día deberán recibir pago triple, que incluye su salario normal más un doble adicional, según el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, los bancos suspenderán la atención presencial desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, reanudando operaciones el martes 3 de febrero, aunque los servicios digitales seguirán activos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué son los CTE? La junta de docentes de la SEP por la que no habrá clases el viernes 30 de enero

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MEGAPUENTE

· Es el primer megapuente oficial de 2026

· Beneficia a millones de estudiantes y trabajadores

· La conmemoración del 5 de febrero se recorre por ley

· Genera un fin de semana largo también para el sector financiero

El megapuente de febrero 2026, confirmado por la SEP, representa un descanso clave para estudiantes, docentes y trabajadores, consolidándose como uno de los primeros periodos largos del año y una oportunidad para la planeación familiar y recreativa.