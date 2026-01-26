¿Qué son los CTE? La junta de docentes de la SEP por la que no habrá clases el viernes 30 de enero

Esto aplica para estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), quienes podrán gozar de un largo fin de semana compuesto por cuatro días en total, incluyendo el sábado y domingo.

Pero la primera suspensión de actividades educativas será el 30 de enero, cuando se lleve a cabo la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Como colectivamente se sabe, el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de México, aunque la suspensión será el lunes 2 de febrero (el primer lunes de febrero), correspondiendo a la segunda fecha sin clases.

Respecto al primer puente escolar, deberás saber que hay uno durante este mes de enero 2026. Se trata de un puente escolar que abarca desde el viernes 30 de enero y el 2 de febrero.

Es importante recordar que al inicio del ciclo escolar, la SEP compartió el calendario, donde se indican los asuetos, suspensiones de clase, periodos de evaluaciones, entrega de calificaciones y el próximo periodo vacacional.

Previo al primer asueto oficial del año, que dará pasó al primer megapuente para los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 cuenta la suspensión de clases el 30 de enero.

¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua.

Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.

Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.

El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes.

El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo.

Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje.

El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* Lunes 2 de febrero: (El primer lunes de febrero) Aniversario de la Constitución Política de la República Mexicana;

* Lunes 16 de marzo: (El tercer lunes de marzo) Natalicio de Benito Juárez;

* Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo;

* Martes 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* Viernes 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO?

Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones:

Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico.

Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada.

Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico.

Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones.

Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.