$!SEP: Estos son los días que quedan de clases según el Calendario Escolar original y modificado

La discusión sobre el posible cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 continúa generando incertidumbre, luego de que la Secretaría de Educación Pública anunciara un ajuste al calendario escolar por las altas temperaturas y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló posteriormente que la modificación todavía se encuentra en análisis. El pasado 8 de mayo, la SEP informó que el calendario escolar tendría cambios para adelantar la conclusión del ciclo lectivo; sin embargo, durante la conferencia matutina de ese mismo día, Sheinbaum aclaró que aún no existe una definición oficial sobre el nuevo calendario. “No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre el posible impacto académico que tendría la reducción del ciclo escolar. Ante el panorama actual, te traemos las dos versiones del Calendario Escolar 2025-2026 con la fecha de fin de clases original y actualizado, en espera de que la modificación sea oficial y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como lo establece la ley.

CALENDARIO DE CLASES ORIGINAL DE LA SEP: CLASES TERMINAN EN JULIO De acuerdo con el calendario escolar original 2025-2026, el último día de clases está programado para el 15 de julio. Previo a esa fecha, el calendario contempla algunas suspensiones oficiales de actividades escolares, entre ellas el 15 de mayo, así como el 29 de mayo y el 26 de junio debido a sesiones de Consejo Técnico Escolar. También se establece el 3 de julio como fecha destinada al registro de calificaciones. Bajo este esquema original, estudiantes de educación básica todavía tendrían alrededor de 45 días hábiles de clases antes de concluir formalmente el ciclo escolar. En años anteriores, las actividades académicas regularmente terminaban entre mediados y finales de julio, siguiendo un esquema similar al contemplado inicialmente por la SEP para este ciclo.

CALENDARIO ESCOLAR MODIFICADO DE LA SEP ADELANTA EL CIERRE AL 5 DE JUNIO La versión modificada del calendario escolar plantea un cambio significativo en las fechas oficiales. Según el ajuste presentado por la SEP, el ciclo escolar concluiría el próximo 5 de junio, lo que reduciría considerablemente el tiempo restante de actividades académicas. En esta propuesta también se contemplan suspensiones el 15 de mayo, además del 29 de mayo y el 8 de junio, por actividades relacionadas con el Consejo Técnico Escolar. Con este nuevo esquema, únicamente quedarían 18 días hábiles de clases antes de finalizar el ciclo escolar. Además, el calendario ajustado señala que las vacaciones iniciarían el 13 de junio y concluirían el 8 de agosto, debido a que del 9 al 12 de junio se llevaría a cabo un cierre administrativo.

SEP PLANTEA REFORZAMIENTO ACADÉMICO EN AGOSTO Como parte de las modificaciones anunciadas, la SEP indicó que docentes y directivos regresarían a labores el 10 de agosto para participar en actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar. Asimismo, del 17 al 28 de agosto se implementarían dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes. La dependencia federal explicó que estas actividades tendrían el objetivo de reforzar contenidos académicos y compensar posibles rezagos derivados de la reducción del calendario escolar. Según lo informado por la SEP, estas medidas buscarían garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio correspondientes al ciclo escolar. PERSISTEN CUESTIONAMIENTOS SOBRE CUMPLIMIENTO LEGAL El anuncio del posible ajuste al calendario escolar también provocó cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de la legislación educativa vigente. La Ley General de Educación establece un mínimo de 185 días efectivos de clases y un máximo de 200 días por ciclo escolar, responsabilidad que recae en las autoridades educativas federales y estatales. El artículo 87 de dicha legislación señala que corresponde a la SEP determinar el calendario escolar aplicable en todo el país para educación básica, educación normal y formación docente. En este contexto, algunos sectores han advertido posibles inconsistencias legales si el recorte del calendario reduce de manera considerable el número de días efectivos de clase. Hasta el momento, la modificación no ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, requisito necesario para que el ajuste entre formalmente en vigor. Mientras tanto, continúa vigente el calendario original presentado por la SEP, en espera de una definición oficial sobre la duración definitiva del ciclo escolar 2025-2026.

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