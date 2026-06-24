Calendario SEP 2026: Estados que adelantan fin de clases y vacaciones de verano en junio

Aunque miles de estudiantes de educación básica en México comenzarán las vacaciones de verano el próximo 15 de julio, como estaba previsto en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026, hay algunos estados que concluirán clases en el mes de junio. Cabe destacar que meses atrás, el calendario escolar generó críticas entre madres, padres de familia y docentes ante la propuesta de adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio a nivel nacional. Así como que regresarán a clases el 31 de agosto del 2026, ante las altas temperaturas en diversas regiones y la organización del Mundial de Fútbol. Sin embargo, autoridades educativas estatales avaladas por la SEP pueden ajustar el calendario por las condiciones específicas de cada entidad, así como factores administrativos y climáticos relacionados con el cierre del ciclo escolar.

ESTADOS QUE CONCLUYEN CLASES EN JUNIO Los primeros estudiantes que colgarán el uniforme y guardarán sus mochilas para no volverlas a sacar hasta agosto es Colima, donde alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria concluirán oficialmente el ciclo escolar el jueves 25 de junio de 2026. Convirtiéndose así en una de las primeras entidades en dar inicio al periodo vacacional de verano y adelantándose varias semanas respecto al calendario de la SEP. Yucatán también formará parte de los estados con vacaciones adelantadas, comenzando el viernes 26 de junio. Estas modificaciones obedecen principalmente a factores locales como las altas temperaturas, condiciones climáticas particulares y procesos administrativos relacionados con la conclusión del ciclo escolar. Además de Colima y Yucatán, Tlaxcala también anunció el cierre anticipado del ciclo escolar respecto al ciclo escolar para el 30 de junio.

¿QUÉ ESTADOS CONCLUIRÁN SU CICLO ESCOLAR ANTES? Cabe destacar que están en su derecho a ajustar el calendario de la SEP para la conveniencia de cada región, recordemos que existen zonas en el país donde las temperaturas en los primeros meses del verano pueden superar los 45 °C. Los estados que acabarán las clases antes del 15 de julio son: 1.- Colima, 25 de junio;

2.- Yucatán, 26 de junio;

3.- Tlaxcala, 30 de junio;

4.- San Luis Potosí, 5 de julio;

5.- Baja California Sur, 3 de julio;

6.- Nuevo León, 8 de julio;

3.- Sinaloa, 10 de julio;

5.- Tamaulipas, 10 de julio;

6.- Guanajuato, 10 de julio. Mientras que el resto de las entidades, 23 estados, prevén que las clases concluyan conforme al calendario previsto por la SEP.

¿POR QUÉ NO HAY CLASES EL 26 DE JUNIO? Aunque hay que tener en cuenta que el 26 de junio no habrá clases para los estudiantes de educación básica debido a la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2025-2026 en todo México. Esta reunión es exclusiva para directivos, docentes y personal educativo en el cual se evalúa el desempeño académico del alumnado, se revisan los resultados obtenidos en el trimestre y se prepara lo necesario para el cierre del año escolar, el cual concluye el 15 de julio. La fecha está contemplada dentro del calendario oficial de la SEP desde su publicación el año pasado antes de iniciar el ciclo escolar, por lo que los estudiantes disfrutarán del último fin de semana largo antes de entrar en la recta final de clases. ¿QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR? El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado que se reúne periódicamente en todas las escuelas incorporadas a la SEP. Está integrado por el personal docente y directivo de un plantel educativo y su principal función es asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más efectivos posible. El CTE no es una simple reunión administrativa, sino un espacio de análisis profundo de la situación académica y social de la escuela. Su existencia está avalada por el compromiso de la SEP con la mejora continua. Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel. Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada. El objetivo central del CTE es la mejora de los logros educativos. Durante sus sesiones, los maestros analizan detalladamente el avance académico de los alumnos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias pedagógicas innovadoras. También se discuten temas relacionados con la convivencia escolar, la inclusión educativa y la atención a las necesidades de los estudiantes. El CTE funciona como un motor de cambio dentro de la escuela, permitiendo una planificación más estratégica y contextualizada a la realidad de cada grupo. Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje. El funcionamiento del CTE se rige por un calendario oficial previamente establecido por la autoridad educativa. Las decisiones que se toman durante estas jornadas son de carácter vinculante y buscan impactar positivamente en la calidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del ciclo escolar.

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO? Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones: Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico. Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada. Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico. Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones. Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.

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