SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores

/ 25 febrero 2026
    SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores
    El mes de febrero de 2026 está llegando a su fin... Ante esto, ciudadanos ya buscan qué es lo que viene para marzo en cuanto a puentes escolares, para estudiantes y docentes, y asuetos para el resto de los trabajadores de México.

¡Pon atención! Ya que el mes de marzo de 2026 trae consigo varios días de descanso oficial que no querrás que pasen desapercibidos

El mes de febrero de 2026 está llegando a su fin... Ante esto, ciudadanos ya buscan qué es lo que viene para marzo en cuanto a puentes escolares, para estudiantes y docentes, y asuetos para el resto de los trabajadores de México.

Para ello, es importante mencionar que existen calendarios preestablecidos por las autoridades competentes, que fueron previamente compartidos a través de medios oficiales.

En el caso de los puentes escolares, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió la agenda que aplica para preescolar, primaria y secundaria durante todo el ciclo (2025-2026), mientras que para el sector de trabajadores, los días se encuentran establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

SEP CONFIRMA PUENTES ESCOLARES EN MARZO DE 2026

Las fechas confirmadas para descanso de estudiantes de nivel básico, docentes y directivos son los siguientes:

* 13 de marzo - Descarga de calificaciones: En este día, estudiantes no asisten a clases para que docentes realicen el proceso administrativo relacionado con las calificaciones.

* 16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez.

* 27 de marzo - Sesión mensual de Consejo Técnico: En esta ocasión descansan únicamente las y los estudiantes, ya que docentes realizarán la junta para discutir estrategias didácticas y resultados.

* 30 de marzo: Es el inicio de las vacaciones de Semana Santa, que durarán hasta el 13 de abril.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores revisen con frecuencia el calendario para estar advertidos sobre las suspensiones de clases.

$!SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores

ESTE ES EL RESTO DE PUENTES ESCOLARES DEL CICLO 2025-2026 SEGÚN LA SEP

Además de los que se mencionaron anteriormente, estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 de julio.

¿Y LOS TRABAJADORES? ESTOS SON LOS DESCANSOS OFICIALES EN MARZO 2026

La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 74, establece los días de descanso obligatorio a nivel nacional durante todo el año, sin embargo, este es el que aplica solo al mes de marzo:

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Los asuetos que faltan para el resto del 2026, son:

* 1 de mayo: Día del Trabajo

* 16 de septiembre: Día de la Independencia

* 16 de noviembre: Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre)

* 25 de diciembre: Navidad

Es importante recordar que, si una persona labora durante uno de estos días, entonces se le debe pagar lo correspondiente a un día normal de trabajo más el doble adicional, sin importar la jornada, modalidad de contratación o sector productivo.

OBLIGACIONES DE EMPLEADORES DURANTE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señalan que los empleadores deben suspender labores en los días festivos obligatorios o cubrir el pago establecido cuando se requiera trabajar.

El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y reclamaciones laborales. Las personas trabajadoras pueden solicitar asesoría o presentar quejas si no se respeta el descanso obligatorio o el pago correspondiente. La normatividad indica además que estos días no pueden sustituirse por otros, salvo acuerdo entre las partes.

