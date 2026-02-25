$!SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores

El mes de febrero de 2026 está llegando a su fin... Ante esto, ciudadanos ya buscan qué es lo que viene para marzo en cuanto a puentes escolares, para estudiantes y docentes, y asuetos para el resto de los trabajadores de México.

Para ello, es importante mencionar que existen calendarios preestablecidos por las autoridades competentes, que fueron previamente compartidos a través de medios oficiales.

En el caso de los puentes escolares, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió la agenda que aplica para preescolar, primaria y secundaria durante todo el ciclo (2025-2026), mientras que para el sector de trabajadores, los días se encuentran establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

SEP CONFIRMA PUENTES ESCOLARES EN MARZO DE 2026

Las fechas confirmadas para descanso de estudiantes de nivel básico, docentes y directivos son los siguientes:

* 13 de marzo - Descarga de calificaciones: En este día, estudiantes no asisten a clases para que docentes realicen el proceso administrativo relacionado con las calificaciones.

* 16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez.

* 27 de marzo - Sesión mensual de Consejo Técnico: En esta ocasión descansan únicamente las y los estudiantes, ya que docentes realizarán la junta para discutir estrategias didácticas y resultados.

* 30 de marzo: Es el inicio de las vacaciones de Semana Santa, que durarán hasta el 13 de abril.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores revisen con frecuencia el calendario para estar advertidos sobre las suspensiones de clases.