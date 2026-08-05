Septiembre trae buenas noticias: estas becas abrirán registro para estudiantes de todos los niveles; conoce los requisitos y montos

Si tienes hijos estudiando y buscas un apoyo para reducir los gastos escolares, septiembre será un mes clave. El Gobierno de México abrirá el registro de diversos programas de las Becas del Bienestar 2026 , dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Las convocatorias se publicarán de forma escalonada durante el mes, por lo que las autoridades recomiendan preparar con anticipación la documentación para agilizar el proceso de inscripción.

¿Qué becas abrirán registro en septiembre?

Entre los programas que iniciarán su periodo de registro se encuentran la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria pública; la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, para alumnos de bachillerato público; Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en estudiantes de instituciones públicas de educación superior; la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada a universitarios del estado de Michoacán, y el Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares, dirigido a estudiantes de primaria pública.

Cada programa publicará las fechas exactas de su convocatoria durante septiembre, por lo que es importante mantenerse atento a los canales oficiales.

Documentos que conviene preparar desde ahora

Aunque cada beca cuenta con requisitos específicos, existen documentos que suelen solicitarse en la mayoría de los registros.

Entre ellos destacan una cuenta Llave MX activa, la CURP certificada del estudiante, una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio reciente, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y, cuando corresponda, un comprobante de estudios.

Contar con esta documentación lista permitirá completar el registro de manera más rápida una vez que se habiliten las plataformas.