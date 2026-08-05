Septiembre trae buenas noticias: estas becas abrirán registro para estudiantes de todos los niveles; conoce los requisitos y montos
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Conoce qué Becas del Bienestar abrirán su registro, quiénes pueden participar y qué documentos conviene tener listos.
Si tienes hijos estudiando y buscas un apoyo para reducir los gastos escolares, septiembre será un mes clave. El Gobierno de México abrirá el registro de diversos programas de las Becas del Bienestar 2026, dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.
Las convocatorias se publicarán de forma escalonada durante el mes, por lo que las autoridades recomiendan preparar con anticipación la documentación para agilizar el proceso de inscripción.
¿Qué becas abrirán registro en septiembre?
Entre los programas que iniciarán su periodo de registro se encuentran la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria pública; la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, para alumnos de bachillerato público; Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en estudiantes de instituciones públicas de educación superior; la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada a universitarios del estado de Michoacán, y el Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares, dirigido a estudiantes de primaria pública.
Cada programa publicará las fechas exactas de su convocatoria durante septiembre, por lo que es importante mantenerse atento a los canales oficiales.
Documentos que conviene preparar desde ahora
Aunque cada beca cuenta con requisitos específicos, existen documentos que suelen solicitarse en la mayoría de los registros.
Entre ellos destacan una cuenta Llave MX activa, la CURP certificada del estudiante, una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio reciente, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y, cuando corresponda, un comprobante de estudios.
Contar con esta documentación lista permitirá completar el registro de manera más rápida una vez que se habiliten las plataformas.
Requisitos principales de cada programa
La Beca Universal Rita Cetina está dirigida a estudiantes inscritos en secundarias públicas que no reciban otro apoyo federal con el mismo objetivo.
Por su parte, la Beca Benito Juárez beneficia a alumnos de bachillerato público y solicita, además de la documentación básica, conservar el folio generado al concluir el trámite.
En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, los aspirantes deben estudiar en una institución pública de educación superior, no recibir otra beca federal y mantener actualizada su ficha escolar en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).
La Beca Gertrudis Bocanegra está enfocada en universitarios que estudian y residen en Michoacán, mientras que el programa de Uniformes y Útiles Escolares busca apoyar a familias con hijos inscritos en escuelas primarias públicas.
Mantente atento al calendario oficial
Aunque ya se confirmó que los registros iniciarán durante septiembre, cada programa anunciará sus fechas específicas en los próximos días.
Si planeas solicitar alguno de estos apoyos, lo más recomendable es reunir desde ahora todos los documentos necesarios y consultar únicamente los canales oficiales de las Becas del Bienestar para conocer el calendario, los requisitos y el procedimiento de inscripción correspondiente.