Sheinbaum firma decreto para aguinaldo de 40 días; estos trabajadores lo recibirán a partir de noviembre

Información
/ 6 noviembre 2025
    Sheinbaum firma decreto para aguinaldo de 40 días; estos trabajadores lo recibirán a partir de noviembre
    El pago comenzará a partir del 10 de noviembre, beneficiando a miles de familias mexicanas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El aguinaldo 2025 será de 40 días de salario y se pagará desde el 10 de noviembre. Conoce quiénes lo recibirán y qué lineamientos aplican según el nuevo decreto de Claudia Sheinbaum

Hay buenas noticias para miles de familias mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que autoriza el pago del aguinaldo 2025 para los trabajadores del Gobierno Federal.

Según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el depósito podrá iniciar a partir del 10 de noviembre, justo a tiempo para apoyar la economía de los hogares antes del cierre del año.

Este anuncio llega como un respiro en medio de un contexto de precios elevados y gastos familiares que crecen en las últimas semanas del año. Con ello, el Gobierno busca reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, mantener la estabilidad laboral y reforzar la confianza en las instituciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Estos trabajadores recibirán 40 días de aguinaldo, según DOF

El decreto también refleja un compromiso con la equidad y la justicia laboral, principios que la administración actual ha señalado como prioridad para construir una economía más justa y humana.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL AGUINALDO 2025?

El nuevo decreto establece que los trabajadores federales recibirán 40 días de salario como aguinaldo, calculado con base en el sueldo vigente al momento del pago. Este beneficio aplicará para:

• Servidores públicos bajo el Apartado B del Artículo 123 Constitucional

• Personal operativo, de confianza, de enlace y de mando

• Integrantes del Servicio Exterior Mexicano, dentro y fuera del país

• Militares en activo, pensionistas y deudos

• Personas contratadas por honorarios con recursos federales

Incluso los pensionados y familiares derechohabientes recibirán su parte proporcional, garantizando cobertura para quienes dependen de haberes de retiro o pensiones civiles y militares.

TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD EN EL PAGO DEL AGUINALDO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de coordinar y supervisar el cumplimiento del decreto, garantizando que los pagos se realicen con transparencia y responsabilidad fiscal. Sin embargo, no todos los trabajadores accederán al beneficio: quedan fuera quienes laboren bajo honorarios especiales o convenios con gobiernos estatales o municipales.

A pesar de estas excepciones, la medida reafirma el principio de austeridad republicana, evitando diferencias entre jerarquías y priorizando el uso responsable de los recursos públicos.

Además, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, podrán tomar el decreto como referencia para definir sus propios esquemas de pago.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo recibirán el pago en noviembre y cómo calcular el aguinaldo?

UN APOYO QUE SE SIENTE EN LOS HOGARES MEXICANOS

Recibir el aguinaldo antes del fin de año significa mucho más que un depósito. Para miles de trabajadores, representa tranquilidad y estabilidad. Poder comprar regalos, pagar deudas o simplemente disfrutar unas fiestas sin tanta presión económica es un alivio que llega en el momento justo.

Con esta decisión, el Gobierno Federal fortalece la economía doméstica y cumple con un derecho laboral esencial, brindando certeza y confianza. En palabras simples, el aguinaldo no solo es dinero: es el reconocimiento a un año de esfuerzo y dedicación.

Dato curioso: El aguinaldo fue instituido oficialmente en México en 1970, y desde entonces, se ha convertido en una de las prestaciones más esperadas del año por los trabajadores.

Temas


Decreto
aguinaldo

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario