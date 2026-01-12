Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México tras llamada con Trump

La presidenta explicó que durante la llamada se reafirmó un marco de colaboración y coordinación bilateral , enfocado en el trabajo conjunto, pero sin aceptar discursos que puedan justificar acciones unilaterales dentro del territorio mexicano. Subrayó que México no permitirá narrativas que vulneren su soberanía.

Tras la conversación con el mandatario estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , fue cuestionada sobre si el intercambio dejaba fuera un eventual escenario de intervención. Su respuesta fue directa y sin matices: sí, el tema quedó descartado. Con ello, buscó enviar un mensaje de certidumbre tanto a la opinión pública como a los actores políticos.

Reconoció que desde Estados Unidos pueden surgir declaraciones distintas en el futuro, pero enfatizó que su administración privilegiará siempre el diálogo diplomático como vía para preservar el entendimiento y evitar tensiones innecesarias entre ambas naciones.

DIFERENCIAS SOBRE DELINCUENCIA Y TERRORISMO

Uno de los puntos centrales del posicionamiento de la mandataria fue el rechazo a catalogar a la delincuencia organizada como terrorismo dentro del marco legal mexicano. Sheinbaum sostuvo que, en la legislación nacional, el terrorismo tiene una definición específica vinculada a ataques directos contra el Estado.

Desde esta perspectiva, señaló que México no comparte la visión estadounidense en este tema y que dicha clasificación no puede utilizarse como argumento para justificar una intervención extranjera. Aclaró que combatir al crimen organizado no implica adoptar conceptos que puedan abrir la puerta a acciones externas.

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene una postura firme: cooperación sí, subordinación no. Las diferencias conceptuales existen, pero no deben traducirse en decisiones que afecten la autonomía del país.

REFUERZO CONSTITUCIONAL CONTRA EL INTERVENCIONISMO

Sheinbaum recordó que su administración impulsó una modificación constitucional para dejar claro que el pueblo de México rechaza cualquier forma de intervencionismo. Esta iniciativa surgió tras declaraciones previas en las que grupos criminales fueron señalados como terroristas.

El objetivo, explicó, es establecer un blindaje legal y político que impida interpretaciones que pongan en riesgo la soberanía nacional. Para el gobierno mexicano, la defensa del territorio y de las decisiones internas es un principio irrenunciable.

Aunque admitió que existen desacuerdos con Estados Unidos en distintos temas, la presidenta insistió en la importancia de mantener una relación bilateral sólida, basada en el respeto mutuo, la comunicación constante y la cooperación sin imposiciones.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RELACIÓN MÉXICO–EU

• La cooperación bilateral incluye seguridad, comercio y migración

• México rechaza el uso del término terrorismo para el crimen organizado

• La Constitución mexicana refuerza el principio de no intervención

• El diálogo presidencial es clave para reducir tensiones diplomáticas

En síntesis, Claudia Sheinbaum dejó claro que no existe ni existirá una intervención militar de Estados Unidos en México, reafirmando una política exterior centrada en la soberanía, el diálogo y el respeto entre naciones.