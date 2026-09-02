Sheinbaum reabre registro para depositarle desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Producción para el Bienestar 2026, una estrategia que busca mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios de las y los productores agropecuarios de pequeña o mediana escala, mediante apoyos económicos entregados de manera directa. Este programa apoya, preferentemente, a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja. Los cultivos de granos que se contemplan son maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, alverjón, linaza, colza o canola, sorgo, y chía.

Las y los productores que pueden recibir este programa deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego, o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas.

El apoyo económico se entrega de manera anual y varía en función del tipo de producto y el número de hectáreas con las que cuente el o la productora; este 2026, el monto mínimo es 7 mil 300 pesos y el máximo es de 24 mil pesos por persona derechohabiente. REGISTRO PERMANENTE Para nuevas incorporaciones al programa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitirá convocatorias, durante las cuales las y los interesados deberán acudir a los módulos de atención que se habiliten. Para recibir esta información o mayores detalles sobre Producción para el Bienestar puedes llamar vía telefónica al 800 TU CAMPO (800 882 2676) de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas o solicitar información al correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx. BENEFICIOS QUE OFRECE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Producción para el Bienestar también brinda capacitación y acompañamiento técnico-organizativo, a fin de facilitar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables e incrementar así la producción principalmente de maíz, frijol, café, caña de azúcar, cacao, nopal, miel o leche, cebolla, chile serrano, y jitomate, así como para fortalecer la instrumentación de servicios de vinculación productiva. Con el objetivo de priorizar la igualdad y la inclusión social, se fomentan políticas transversales para garantizar que, por lo menos, el 28% de las personas beneficiarias de Producción para el Bienestar sean mujeres y que al menos el 45% se ubique en alguno de los municipios con población indígena definidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Para el Gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, la atención al sector rural es una prioridad y la meta es elevar la producción como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de las familias. Además, las y los productores que estuvieron en el programa en 2024 pueden acceder también al programa Fertilizantes para el Bienestar siempre y cuando no hayan recibido este insumo en 2025. El compromiso es construir un sistema agroalimentario mexicano productivo, justo, saludable, incluyente y sustentable. Esta visión contrasta con el abandono histórico en el que estuvieron los campesinos de pequeña escala y de comunidades indígenas, cuestión que comenzó a cambiar con la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Ahora, las y los agricultores tienen a su disposición programas como Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía, todo con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar para todas y todos.

Montos de apoyo de Producción para el Bienestar 2026 Tipo de productor o productora Monto de pago De cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas $7,300 De cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas $8,000 De cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas $10,000 De cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectáreas $7,300 De café, cacao, caña de azúcar o nopal, con hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego; o de miel de abeja con hasta 100 colmenas $7,300 De cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas $1,200 por hectárea En 2026, el pago anual se realizará de acuerdo con el cultivo o producto registrado por la o el derechohabiente en el programa Producción para el Bienestar.

FECHA DE PAGO DE PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 2026 Recibe tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el apoyo anual, de acuerdo con el cultivo o producto registrado: Café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos 7 de septiembre 2026. REQUISITOS • Estar registrado o registrarse en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. • Acreditar la legal posesión de uno o más predios. • Mantener en producción la superficie registrada con al menos un cultivo elegible o colmenas. • No estar registrado en el programa Sembrando Vida. DOCUMENTACIÓN • Identificación oficial vigente. • CURP. • Documento que acredite la legal posesión del predio. ¿CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA? • Regístrate o actualiza tu información en el Padrón de Productores. • Espera la convocatoria para nuevas incorporaciones emitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. • Acude al módulo de atención habilitado durante el periodo correspondiente con la documentación requerida. • Espera la validación de tu información. • Recibe tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el apoyo anual, de acuerdo con el cultivo o producto registrado. ¿TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA? • Llama al 800 TU CAMPO (800 882 2676) de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas o escribe al correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx • Encuentra tu módulo aquí Producción para el Bienestar busca fortalecer a las y los pequeños y medianos productores del país mediante apoyos económicos, capacitación y acompañamiento técnico. El programa impulsa prácticas agroecológicas y sustentables para mejorar la producción de cultivos y actividades como maíz, frijol, café, cacao, caña de azúcar, nopal, miel, leche, cebolla, chile serrano y jitomate. Además del apoyo directo, las personas beneficiarias pueden tener acceso a otros programas del Gobierno de México, como Fertilizantes para el Bienestar, Sembrando Vida y Precios de Garantía, dependiendo de los requisitos establecidos. La estrategia también contempla medidas para favorecer la participación de mujeres y habitantes de municipios con población indígena. Para quienes buscan incorporarse por primera vez, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dará a conocer las convocatorias y módulos de atención correspondientes. DATOS CURIOSOS • Es el “heredero” de Procampo: El programa sustituyó al antiguo Procampo, pero con un cambio de enfoque radical: antes se pagaba por superficie sin importar la riqueza del dueño; ahora se prioriza exclusivamente a productores de pequeña y mediana escala. • No solo apoya granos (¡también abejas y nopales!): Aunque se piensa principalmente en maíz o frijol, también entrega recursos económicos directos a productores de café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel de abeja. De hecho, los apicultores reciben el apoyo si tienen hasta 100 colmenas. • La regla de “un solo apoyo por campesino”: El sistema tiene candados estrictos de duplicidad. Si un productor ya está inscrito y recibe dinero del programa Sembrando Vida, por regla general no puede recibir Producción para el Bienestar ni fertilizantes gratuitos. • Cuotas obligatorias de género e indígenas: Por regla de operación, el padrón debe cumplir con criterios de inclusión específicos: al menos el 28% de los beneficiarios deben ser mujeres y mínimo el 45% deben vivir en municipios con población indígena. • El maíz nativo como misión de rescate: Una de las metas colaterales del programa es rescatar el maíz nativo y la milpa histórica. Durante décadas, el desuso obligó a muchos productores a consumir maíz comercial importado, perdiendo variedades únicas de semillas mexicanas.

• El dinero llega antes de que siembres: A diferencia de otros subsidios que operan como reembolsos tras comprobar gastos, este apoyo se deposita de manera anual idealmente al inicio del ciclo de siembra para que el agricultor tenga liquidez inmediata para comprar sus insumos. • Montos fijos “antimordidas”: Nadie recibe menos de $7,300 pesos ni más de $24,000 pesos al año. Todo se dispersa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, eliminando por completo a las organizaciones intermediarias que antes cobraban comisiones o retenían apoyos.